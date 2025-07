Neuquén: el manejo de los residuos de Centenario desnuda una pelea entre aliados de Rolando Figueroa

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La Municipalidad de Neuquén , a cargo de Mariano Gaido , lanzó una dura advertencia a su vecina Centenario: si no salda una deuda de más de 640 millones de pesos por el tratamiento de sus residuos en el Complejo Ambiental de Neuquén (CAM) , quedará sin el servicio. La respuesta no se hizo esperar. Esteban Cimolai , intendente de Centenario, salió a despegarse de la morosidad y culpó a la gestión anterior de Javier Bertoldi , tío de Tanya Bertoldi , la diputada peronista que ocupa una de las áreas más relevantes del gabinete provincial, la Secretaría de Obras Públicas.

Aunque públicamente Gaido evitó referirse al conflicto como parte de una interna política, su entorno no niega que existen diferencias con la conducción de Cimolai, que si bien integra el frente oficialista provincial, responde a una construcción política distinta. El alineamiento de ambos con Figueroa también abre nuevas tensiones, especialmente cuando la intención del gobernador es que los intendentes muestren orden y gestión frente a una ciudadanía cada vez más exigente en las puertas de un debate electoral.

En este contexto, la basura se transforma en excusa, el conflicto revela un juego más complejo entre los jefes comunales y otras figuras políticas, como Bertoldi, donde también se cuela la disputa por recursos, visibilidad y posicionamiento rumbo a los comicios nacionales. En ese tablero, Cimolai busca no quedar como el intendente que “no puede gestionar”, mientras que Gaido refuerza su imagen de ejecutor prolijo y eficiente.

El problema podría resolverse en una mesa técnica, pero también podría seguir escalando como un nuevo capítulo de las internas sin resolver dentro del amplio espacio que conforma Figueroa. Por lo pronto, el plazo de la municipalidad capitalina vence este jueves.

La deuda y la advertencia de Neuquén

Fue Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la capital neuquina, quien tomó la posta del reclamo y denunció públicamente que Centenario lleva cuatro meses sin pagar por el servicio. Dice que la deuda ya suma 644 millones de pesos.

Recordó además que en 2023 se firmó un convenio regional que permite a municipios como Plottier, Vista Alegre y San Patricio del Chañar disponer sus residuos en el CAM, a cambio de una “compensación ambiental” proporcional a la cantidad de basura que ingresan. En el caso de Centenario, ese costo mensual se aproxima a los 200 millones.

"Centenario no responde a los llamados y se les acumuló una deuda que duplica el plazo de tolerancia. No vamos contra los vecinos, vamos contra una mala administración que no tiene a la higiene como prioridad", sentenció Haspert en diálogo con Letra P. La declaración sonó más a un pase de factura político que a un llamado contable.

El propio Gaido, en declaraciones al diario Río Negro, afirmó que lo que debe Centenario, sale de los recursos de vecinos de Neuquén, que "no tienen por qué sostener a un municipio ineficiente". "El servicio más importante para un municipio es el de la recolección de basura, se tienen que poner al día inmediatamente o se cierran las puertas", sentenció.

image.png Rolando Figueroa y Mariano Gaido ya acordaron electoralmente para este 2025.

Cimolai contraataca: "herencia y emergencia"

Desde Centenario, Cimolai optó por salir al cruce con un comunicado institucional en el que reiteró la crítica situación financiera del municipio. Afirmó que la deuda es parte del pasivo de 3.500 millones de pesos que heredó de la gestión de Bertoldi y que se han priorizado pagos urgentes, como los adeudados al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), a la empresa de recolección CLIBA y al personal eventual que quedó sin contrato.

"Está de más decir que queremos pagar, pero hay prioridades. Lo hemos hablado en varias oportunidades con el intendente Gaido", dijo el jefe comunal, quien además declaró la emergencia económica y de servicios públicos al poco tiempo de asumir.

Pese a las gestiones en curso para encaminar un plan de pagos, la reacción del Ejecutivo capitalino y la rigidez del ultimátum sorprenden incluso dentro del propio oficialismo provincial.