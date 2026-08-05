Neuquén: el conflicto de la CALF con la embajada de EEUU por un contrato con Huawei llegó a la Legislatura

La decisión de contratar a Huawei para avanzar con el tendido de fibra óptica en Neuquén capital decantó en una serie de advertencias que directivos de la cooperativa eléctrica CALF sufrieron de parte de un agregado en asuntos económicos de la Embajada de los Estados Unidos . En la ciudad más importante de la Patagonia hablan de aprietes y amenazas.

Este miércoles, la diputada del MPN Cielubi Obreque presentó en la Legislatura una declaración en la que expresa su “más enérgico repudio, rechazo y preocupación” por el apriete protagonizado por el agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina, Andrew Dilts .

Las amenazas alcanzaron a integrantes de la comisión directiva y a gerentes de la compañía que ofrece el servicio eléctrico en la ciudad y que, desde hace dos años, se dedica a instalar fibra óptica para competir en el servicio de acceso a internet.

Según indicaron fuentes de la propia cooperativa, el problema comenzó cuando CALF decidió realizar un acuerdo comercial con el gigante tecnológico asiático y no le otorgó prioridad a proveedores de origen estadounidense para desarrollar el plan de inversión.

La respuesta fue una serie de emails a los responsables de la cooperativa, a los que se les solicitó revertir el acuerdo y priorizar la tecnología del país del norte por sobre la de origen chino. Los mensajes advierten que, en caso de no retrotraer los acuerdos, se les revocarían o negarían visas para ingresar a los Estados Unidos al staff directivo que integra la cooperativa eléctrica local.

Incomodidad en Neuquén

Sergio Fernández Novoa es el gerente de Calfibra, el área dedicada a la instalación de fibra óptica, y el encargado de hacer públicas las presiones por parte de Andrew Dilts, un funcionario de la embajada. Novoa explicó que Dilts le pidió terminar con la relación comercial con la empresa Huawei y que, caso contrario, “le quitarían la visa para ingresar a los Estados Unidos”.

“No es grato para nosotros y para nuestras familias que desde la embajada de los Estados Unidos nos estén realizando este tipo de planteos”, admitió el gerente de Calfibra. Al respecto, sostuvo que la cooperativa evaluó distintas ofertas, entre ellas las de origen estadounidense, y que, por mejor financiamiento y mejores precios, se inclinó por la propuesta de origen chino.

A pesar de la lógica incomodidad por las amenazas, Novoa confirmó la continuidad del acuerdo comercial con Huawei y recordó que parte de su alcance es poder trabajar en la construcción de una línea troncal desde Neuquén capital hasta Añelo y brindar servicios en distintos sectores de la comarca petrolera.

En ese sentido, hizo mención a las declaraciones que el embajador Peter Lamelas realizó al diario Clarín, en donde expresó que “se trata de un tema de seguridad nacional para Estados Unidos que la Cooperativa Eléctrica trabaje con Huawei en la zona de Vaca Muerta”.

Pedido de explicaciones a Estados Unidos

La semana pasada, la cooperativa pidió explicaciones a la embajada, argumentando que “una cosa es el ejercicio soberano de la potestad de los Estados Unidos de decidir sobre sus visas pero otra es la invocación de sus posibles consecuencias personales, mediante un canal no institucional y ante un trabajador sin facultades para adoptar unilateralmente la decisión consultada, junto con la pregunta acerca de la posible cancelación de una iniciativa que corresponde a los órganos competentes de una cooperativa argentina”. “La primera constituye una prerrogativa de su país que CALF respeta. La segunda requiere, cuanto menos, una aclaración institucional”, señala la misiva.

Respecto al debate sobre la decisión que llevó a la cooperativa a decidirse por una empresa de origen chino y no sobre capitales norteamericanos, la CALF aclara que “no pretende eludir una discusión seria sobre seguridad tecnológica, infraestructura crítica o protección de datos”. “Tampoco procura defender los intereses políticos o comerciales de un proveedor, una empresa o un gobierno extranjero”, agrega el directorio de la cooperativa eléctrica más grande de la provincia.

“Nuestro deber es con los asociados, los usuarios, los trabajadores y la comunidad neuquina a la que prestamos servicios. Las decisiones de CALF se adoptan sobre la base de criterios técnicos, económicos, jurídicos y de calidad del servicio. Si existe información fundada que deba modificar alguna de nuestras evaluaciones, queremos recibirla, analizarla y someterla al tratamiento institucional que su importancia requiera”, advierte.

Repudio en la Legislatura

En el marco de los repudios que se fueuron sucediiendo en la provincial, la diputada del MPN Cielubi Obreque presentó una declaración en la que expresa su “más enérgico repudio, rechazo y preocupación” por el apriete protagonizado por el agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina y solicita saber si el posicionamiento del funcionario representa a la de embajada.

“Por la vía institucional pertinente”, la diputada exige saber “si las comunicaciones remitidas por el señor Andrew Dilts reflejan una posición oficial de esa representación diplomática o del Gobierno de los Estados Unidos de América respecto de las iniciativas tecnológicas de CALF, precisando el instrumento, anuncio o criterio oficial que sustenta la eventual vinculación entre la celebración de dichas iniciativas y la situación migratoria de directivos de entidades privadas argentinas”.