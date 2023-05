"Como todo reglamento, creo que se puede revisar, pero no mientras se da el partido. Desde el gobierno provincial puede ser algo especulativo: creo que es un error, me parece muy malo lo que están haciendo", sostuvo el dirigente ungido por Patricia Bullrich durante una entrevista con radio Mitre.

Su postura va en línea con la que expresaron legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) esta semana, quienes cuestionaron a Kicillof por “especular” y “manipular el proceso electoral”. "No me parece mal que haya una discusión, pero no lo hagamos ahora. Si quieren, lo discutimos para 2025", agregó Grindetti.