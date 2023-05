La oposición bonaerense contenida en la coalición Juntos criticó este martes al gobernador Axel Kicillof por no poner fecha a las elecciones generales y lo acusó de “especular” y “manipular el proceso electoral”, mientras mantiene latente la posibilidad de desdoblar los comicios, desenganchándolos de los nacionales, previstos para el 22 de octubre.

El titular de la UCR bonaerense y presidente del bloque Juntos en la Cámara de Diputados, Maximiliano Abad , estimó que el hecho de que Kicillof haya convocado a las PASO (están previstas para el 13 de agosto) y no a las generales “habla de una manipulación del proceso electoral” y “eso hace que no haya seguridad jurídica ni transparencia”.

“Cuando uno entra en el desdoblamiento, sin poner fecha, no sabemos cuál es la autoridad electoral. Queremos que diga ya cuándo va a ser la fecha” , amplió el marplatense y precandidato a la gobernación lanzado en representación del partido centenario.

La idea de desenganchar la elección bonaerense de la nacional quedó instalada el sábado 15 de abril pasado, cuando salió publicado en el Boletín Oficial el llamado a las Primarias Abierta, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no a las generales. La semana pasada, el gobernador acrecentó la incertidumbre al referirse dos veces al tema y en una de las ocaciones hasta ensayó las razones que justificarían separar los comicios. Hacerlo aparte permitiría “discutir el modelo de la provincia, que, a veces, se ve opacado por la discusión nacional”, arguyó.

Como publicó Letra P, en La Plata analizan diversos factores para determinar qué es lo conveniente. El massismo bonaerense, por su parte, no quiere separar los comicios. Así lo manifestaron a este medio dirigentes del Frente Renovador con asiento en el conurbano. No hay, por el momento, declaraciones públicas de dirigentes peronistas que muestren preferencia por alguna de las variables. Este martes hubo un caso: el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, indicó que un triunfo anticipado de Kicillof en la provincia representaría “ir con el as de espadas” a la competencia nacional. A priori, una separación de las elecciones beneficiaría a las intendencias peronistas, que se quitarían de encima la nacionalización de la campaña y las caras de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei del cuarto oscuro, al tiempo que contarían con el arrastre del gobernador, el dirigente frentetodista con mejor imagen en el electorado.