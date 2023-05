Grindetti no sabe –al menos por ahora, aunque todo puede cambiar– si seguirá como presidente del club: su continuidad depende de si será o no precandidato a la gobernación bonaerense por Juntos por el Cambio. Lo admitió en una entrevista reciente con Newsweek: “Primero voy a esperar que se resuelva si soy candidato a gobernador o no y en función de eso tomaremos una definición. Por ahora estoy ciento por ciento dedicado a Independiente. Estoy trabajando full time para meterle con todo. Al club hay que reestructurarlo. Reordenar, planificar, hay que hacer muchos procesos de cambio”.