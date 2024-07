Nadie le toca el Toto a Caputo: segunda baja del Consejo de Asesores

Antes de ser echado, Karagozian también había criticado al ministro en el prime time de La Nación+. El empresario textil consideró el martes por la noche que "el dólar está atrasado" y que "Argentina está carísima en dólares y en sueldos". Además, reclamó una reforma laboral “en serio” y advirtió que el gasto privado está bajando más que el gasto público.

“Este Gobierno, ¿se estrella o no? Algunos kirchneristas consideran que así como va, el Gobierno se estrella”, le planteó el periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista, a lo que el empresario aclaró que no sólo se trataba de una crítica proveniente de este sector político opositor, sino también de "muchos economistas renombrados que creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a 900 o 1.000 pesos". "Creen que a $1.500 podría ser. Yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%", comentó.

El enojo de la Casa Rosada con Teddy Karagozian

Además de las críticas a Caputo, en la Casa Rosada no habían caído nada bien los cuestionamientos de Karagozian contra el subsecretario de Prensa Javier Lanari, quien había celebrado la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

Para Karagozian, Lanari, que se mueve en Balcarce 50 como el principal hombre de confianza de Adorni, integrante de la mesa chica de Karina Milei, "debería haber sido más cuidadoso".

"Hay más de 400 mil personas en la industria textil y el tipo dice que gracias a que eliminaron las etiquetas ahora se va a poder importar libremente. Está buscando debajo del árbol equivocado, ese señor", le recriminó el exasesor al funcionario nacional en la misma entrevista en LN+. “Es bastante estúpido el comentario de Lanari”, no dudó en calificarlo.

Apenas Adorni reveló su apartamiento, Lanari se descargó con ironía en Twitter. "El único Teddy que vale la pena...", escribió sobre una foto del oso protagonista de la comedia Ted.

El propio Karagozian reuiteó el posteo de Lanari, luego de redactar un mensaje para confirmar su salida. "Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento. Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente", afirmó.