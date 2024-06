¿Nace el peronismo aceleracionista?

Fue el primer presidente ecologista , por ejemplo; presupuso el continentalismo y claramente, tenía algo de brujo. Si no, es difícil explicar que fundara el movimiento político, quizás el único, que ha perdurado fuera del contexto de origen. ¿Acaso no hay quienes sostienen que tenemos el primer papa peronista de la historia de la Iglesia? Tal vez la explicación sea menos misteriosa.

El peronismo de plataformas

El viernes, luego del debate presidencial en Estados Unidos, The New York Times le pidió a Joe Biden que deje la campaña. Un editorialista dijo, entre otras cosas, que está viejo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es que en ningún momento los candidatos mencionaran la palabra Inteligencia Artificial, una tecnología que cambiará definitivamente la forma en que pensamos, vivimos, producimos, consumimos, viajamos y, finalmente, existimos. ¿Acaso el peronismo no tendrá también ahora que asumir este cambio tecnológico? Como menciona Pablo Manolo Rodríguez, asistimos a una nueva forma de poder: la “Gubernamentalidad algorítmica”. Esta forma nueva de gobierno se sostiene en los DAP: datos, algoritmos y plataformas.