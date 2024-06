En medio de la interna, la CGT busca un streaming de unidad para homenajear a Perón

Después de deponer su amenaza de volver a salir a la calle para protestar en el Congreso, junto a los gremios más confrontativos de la central , Moyano ordenó bajar las revoluciones en una estrategia que hasta entonces exponía las divisiones con Daer y el sector de gremios dialoguistas. "No hay motivo para que no vayamos al acto del lunes. Está todo bien. Algunos venden humo con que hay discordia", decían este jueves en el entorno del líder camionero.

No será la única actividad de la jornada, al punto de que la mayoría de los integrantes de la CGT tendrán una agenda cargada. Además del acto en la sede de la centra obrera, se repartirán entre la conmemoración en la Quinta de San Vicente organizada por el gobernador Axel Kicillofy un acto del PJ porteño que se realizará por la tarde.

Interna a cielo abierto en la CGT

Andrés Rodríguez, de UPCN, cargó contra Moyano: "No teníamos razón por la que movilizar y menos con sectores que no tienen nada que ver con nosotros", dijo. Fue uno de los que asistió al llamado al diálogo del gobierno de Milei y negoció para modificar aspectos de la ley ómnibus junto a Daer y Gerardo Martínez, de UOCRA. "La CGT había decidido no movilizarse porque hubo modificaciones en el espíritu de la reforma laboral y del empleo público. Esos cambios se lograron a partir de negociaciones. Somos una institución con mucho prestigio. Cuando realizamos una movilización garantizamos seguridad y tranquilidad sin generar violencia”, cerró.

Después de la movilización del 1 de mayo y del segundo paro general, el sector de los dialoguistas se concentró en la rosca legislativa para intervenir sobre los puntos más corrosivos de la reforma laboral contenida en la ley Bases.

El rol de Héctor Daer

En tándem con sectores del peronismo, los dialoguistas dicen haber conseguido modificaciones importantes sobre el proyecto original de reforma laboral que mandó el gobierno de Milei a Diputados. De hecho, la CGT consiguió mantener a resguardo el sistema de cuotas solidarias, que era suprimido en la primera versión de la norma. En el Senado, la central obrera logró cambios en la letra del capítulo que crea la figura del trabajador independiente asociado, que habilita a las pymes a contratar bajo este formato sin ningún reconocimiento laboral. Según el texto original, podían hacerlo las empresas de hasta cinco trabajadores, número que después se bajó a tres.

La CGT alerta por la escalada represiva

La división interna quedó expuesta en la última marcha, que terminó con la Policía Federal y Prefectura reprimiendo a manifestantes y con graves incidentes frente al Congreso. Camioneros marchó junto a SMATA y columnas minoritarias de la UOM, Aeronáuticos y Canillitas, en una movilización que terminó copada por la izquierda y los movimientos sociales del trostkismo.