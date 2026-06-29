Myrian Prunotto acelera una ley antidiscriminatoria y abre la discusión con organizaciones sociales

La vicegobernadora Myrian Prunotto dio el primer paso para construir consensos alrededor de la futura ley antidiscriminatoria que impulsa la Legislatura de Córdoba . Con ese objetivo, la presidenta del recinto encabezó la reunión inaugural del Consejo Consultivo contra la Discriminación.

Se trata de un espacio que reunió a representantes de organizaciones sociales, instituciones y colectivos que aportarán modificaciones al proyecto antes de su tratamiento parlamentario.

La convocatoria, realizada en el recinto de sesiones de la Unicameral, reunió a referentes de la comunidad LGTBQ+ , personas con discapacidad, centros vecinales y de jubilados, comunidades indígenas, la DAIA Córdoba , la Universidad Nacional de Córdoba , organizaciones feministas, la Mesa Afro Córdoba , colectividades migrantes y representantes de distintos credos, entre otros sectores.

Durante el encuentro, Prunotto sostuvo que la intención del oficialismo es avanzar con una norma construida desde el consenso. "Estamos trabajando fuertemente para sacar cuanto antes esta ley antidiscriminatoria. Para el Gobierno de Córdoba no hay minorías, sino cordobeses. Estamos trabajando para que la igualdad sea una realidad en Córdoba, porque no hay libertad sin igualdad", afirmó.

La vicegobernadora remarcó además que el Consejo Consultivo fue creado para incorporar la mirada de quienes trabajan diariamente en la prevención de situaciones de discriminación. En esa línea, aseguró que el objetivo es que la futura legislación sea el resultado del diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Consejo-Consultivo-contra-la-Discriminación_ córdoba legislatura Myrian Prunotto encabezó el encuentro del Consejo Consultivo contra la discriminación en la Legislatura de Córdoba

La coordinación de la jornada estuvo a cargo de la legisladora Ileana Quaglino y del director de Inclusión y Diversidades de la Legislatura, F. Bonino. También participaron la vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi, y la legisladora Ariela Szpanin, quienes acompañan el trabajo legislativo sobre la iniciativa.

Cómo se construye la nueva regulación en Córdoba

Quaglino explicó que durante la reunión los distintos sectores realizaron observaciones y propusieron modificaciones al texto. Esos aportes continuarán incorporándose en las próximas semanas con el objetivo de que la ley refleje las distintas realidades de la provincia y alcance el mayor respaldo posible antes de llegar al recinto.

El proyecto es impulsado por legisladores de distintos bloques y viene siendo trabajado por Quaglino, Szpanin, Viviana Martoccia, Brenda Austin y Matías Chamorro. La iniciativa busca establecer un marco provincial para garantizar la igualdad de trato, prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la convivencia plural.

Como resultado del encuentro, los participantes acordaron volver a reunirse en agosto para continuar el proceso de discusión y enriquecer el proyecto antes de su tratamiento legislativo.

De esa manera, el oficialismo pretende que la futura ley llegue al recinto con un amplio consenso político y social.