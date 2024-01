Movimientos sociales calentarán la calle con reclamo de alimentos frente a supermercados

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUTEPoficial%2Fstatus%2F1737864673943302537&partner=&hide_thread=false "AJUSTEN A LA CASTA Y NO A LA CANASTA" : Frente a la devaluación de la moneda que genera una inflación imparable sobre el precio de la comida, la economía popular se solidariza y brinda sus productos a precios populares. pic.twitter.com/pxKXbrKORd — UTEP (@UTEPoficial) December 21, 2023

La cuestión alimentaria se instaló en las últimas horas en el centro de la agenda de los referentes sociales. El martes, la UTEP hizo una jornada con más de cien ollas populares para denunciar la falta de entrega de mercadería a los comedores por parte del Ministerio de Capital Humano. La semana que viene, en tanto, Somos Barrios de Pie, el sector referenciado en Daniel Menéndez, inciará un acampe por tiempo indeterminado frente a la Quinta de Olivos.

"Desde que asumieron, para los comedores no pudieron concretar ni una sola compra porque no hay funcionario autorizado para hacerlo. Es un completo desastre", se quejan los movimientos sociales. Referentes dicen que la situación se encamina a una crisis en las próximas semanas. "Nos atienden funcionarios de segundas líneas que no pueden dar respuesta porque no tienen firma. No se están haciendo compras", explican.

Por eso, la protesta del próximo 31 de enero llegará en un contexto que anticipan muy complicado. "La cuestión puede estallar en las próximas semanas. El gobierno no lo está viendo -afirman-; se van a dar cuenta tarde, con la gente en la calle, con hambre, frente a los supermercados".