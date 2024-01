A excepción de la agrupación que conduce Máximo Kirchner, que no envió representantes, todas las patas de Unión por la Patria (UP) se dieron cita este jueves en la casa de la provincia de Buenos Aires, ubicada a dos cuadras del Congreso Nacional. El gobernador Axel Kicillof ofició como anfitrión en la reunión que impulsó la cúpula de la CGT con gobernadores, los representantes de UP en Diputados y el Senado y el resto de la dirigencia.