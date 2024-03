Movilidad jubilatoria: Unión por la Patria pide sumar a la sesión el FONID y asistencia a las provincias

El aporte de la UP es clave: sus 99 votos alcanzan para el cuórum (se requieren 129) sin depender de la UCR, dividida entre dialoguistas y díscolos. Los primeros, liderados por su jefe Rodrigo De Loredo , confían en una intervención del Gobierno para frustrar la sesión. Sin embargo, los referentes de La Libertad Avanza aún no tienen una línea del Poder Ejecutivo sobre cómo resistir.

El bloque peronista no se reunirá esta semana y esperará a la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada para definir un itinerario. Sus referentes creen que el encuentro puede erosionar más el vínculo Nación-Provincias. En conversaciones informales definieron que, de mínima, para abrir el recinto quieren sumar otros temas y “emplazar” a las comisiones para iniciar todos los debates. No imaginan voluntad de ningún bloque para aportar los dos tercios y aprobarlos en el recinto.

El financiamiento educativo es una prioridad en UP. Exigen tratar los proyectos para sostener el fondo de incentivo docente, que refuerza los salarios y el Gobierno dejó de pagar. HCF tenía la intención de sumar el tema a la sesión especial, no hubo acuerdo y Margarita Stolbizer, autora de una de las iniciativas, forzó a pedir otra sesión para el martes 19. Pichetto no quiso firmarla. En UP hay proyectos de Máximo Kirchner y Ariel Rauschenberger.

El peronismo también pide tratar iniciativas para garantizar la continuidad del fondo compensador docente, que refuerza los salarios de provincias con haberes más bajos. Es un reclamo de CTERA.

Otras propuestas

En UP no quieren dejar pasar la oportunidad de usar una mayoría parlamentaria para acelerar proyectos que implican fondos a las provincias, como el que garantiza los subsidios al transporte, que Javier Milei quiere eliminar. Si bien sólo fue una amenaza, el Presidente licuó esos partidas y hay propuestas para garantizar por ley un esquema de subsidios permanente, sin depender de una partida específica del presupuesto.

El último tema que quiere sumar el peronismo es el financiamiento de obras públicas, suspendidas por el Gobierno. Una opción es revitalizar el Fondo Federal Sojero, que se nutría de un porcentaje de lo recaudado por retenciones para financiar municipios. Un proyecto de Kirchner lo vuelve a crear, con otro nombre.

En UP está la decisión de no embarrar la cancha y no pedirán otra sesión especial con su temario, aún si se frustran las negociaciones. En HCF, mientras tanto, no quieren quedar pegados al kirchnerismo y evitan mostrar cualquier coordinación. Apuestan a jugar de memoria hasta el último minuto.

Aparición del Vidal

Como explicó Letra P, el bloque PRO tomó la tarea de gestor de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para evitar que se repita el fracaso de la ley ómnibus.

Este martes, la diputada María Eugenia Vidal p resentó otro proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que tiene similitudes con el de la Coalición y algunas variantes que podrían complicar la negociación.

La principal, es que se suma un aumento en marzo que considera la variación salarial de los dos meses previos. Si ese monto es tenido en cuenta para empalmar las dos fórmulas de este año, el retroactivo a enero no sería mejor que el propuesto por el grupo de Elisa Carrió, ajustado íntegramente a la inflación. Es el debate que se viene.