Moratoria previsional: gobernadores de UP con la UCR frustraron la sesión y se posterga el debate

Mientras finalizaba la marcha en reclamo de mejores jubilaciones, Unión por la Patria no pudo realizar la sesión que convocó para tratar proyectos para prorrogar la moratoria previsional : juntó 124 votos, cinco menos que los necesarios para abrir el recinto. Lo curioso es que hubo nueve ausentes, entre ellos los cuatro representantes de Catamarca y uno de Santiago del Estero.

Tampoco fue la UCR , que sólo tuvo en sus bancas a Julio Cobos y a Natalia Sarapura . Los restantes 19 miembros no fueron, pero le pusieron fecha al debate: la diputada Gabriela Brower de Koning citó a la comisión de Previsión Social para el 9 de abril, con el objetivo de iniciar el debate de los proyectos jubilatorios.

La convocatoria se conoció minutos antes de la sesión y fue insuficiente: los proyectos también fueron girados a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert , quien no tiene en sus planes llamarlas.

La moratoria previsional, afuera

La presión a los mandatarios provinciales fue total: las salteñas Pamela Caletti y Yamila Ruiz recién ingresaron al recinto recién cuando supieron que había cuórum, un minuto antes de las 19.30. Caletti fue la encargada de ojear el tablero y saludó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien seguía la sesión desde los palcos. También llegó sobre la hora el jujeño Guillermo Snopek, de UP.

La sesión fue citada recién este martes e incluía sólo los tres proyectos para prorrogar por dos años la moratoria previsional, que vence el 23 de marzo, presentados por Nicolás del Caño (FIT), Brenda Vargas Matyi (UP) y Leopoldo Moreau (UP).

Si no hay un sistema que la reemplace, desde ese día no podrán ingresar en la jubilación quienes no hayan completado los aportes. Percibirán el 80% de la jubilación mínima, aunque se percibe desde los 65 años.

Las mujeres son las más afectadas, ya que se jubilan a los 60. La convocatoria también incluía dos iniciativas para asegurar la gratuidad de los medicamentos. Massot aclaró que estos proyectos no pasarán el filtro porque entre quienes dieron cuórum, hay muchas otras alternativas. “Tenemos que tener en cuenta que esta mayoría no representa el rechazo a la moratoria, sino el rechazo sin ninguna otra alternativa”, declaró.

Según supo Letra P, sectores de la UCR tuvieron contactos con el ministro de Economía, Toto Caputo, para avanzar en la prestación proporcional, un sistema que fue incorporado a la ley Bases, pero finalmente no prosperó. Las negociaciones se retomarán la semana que viene.

Todo por el FMI

En el debate en minoría, Moreau acusó a los ausentes. “Dejaron nítidas cuáles son las prioridades por el interés que ponen para defender a determinados sectores. No hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes son las próximas víctimas del nuevo acuerdo con el FMI”, acusó, sin diferenciar a los de su bloque y el resto.

“Sabemos que esto va a afectar a los futuros jubilados” porque “van a caer en una situación de desesperanza que los va a dejar afuera del sistema de haberes previsionales”, advirtió el diputado. La sesión se realizó mientras en las inmediaciones del Congreso se desconcentraba la marcha por los jubilados.