Desde Chile, Patricia Bullrich agitó una posible candidatura en la Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich visitó Santiago de Chile donde criticó al gobierno de Jorge Macri y volvió a instalar la idea de una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires.

La senadora Patricia Bullrich dejó señales sobre una posible candidatura en la Ciudad de Buenos Aires durante una visita a Chile , donde desplegó una agenda internacional y puso el foco en el rol de las ciudades como motor del desarrollo. Fue un mensaje con impacto en la política local.

En su paso por Santiago de Chile , Patricia Bullrich se entrevistó con el alcalde de la capital trasandina y sostuvo que “el futuro del crecimiento también se define en cómo funcionan las ciudades”. Así, la exministra volvió a agitar la idea de que podría ser la candidata de La Libertad Avanza en territorio porteño, un movimiento que se reforzó a raíz del escándalo que envuelve a su eventual rival interno, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien hoy volvió al atril en la Casa Rosada, pero, como contó Pablo Lapuente en Letra P , evitó responder preguntas sobre su crecimiento patrimonial.

Más allá de las señales hacia adentro del oficialismo, la definición no resultó neutral porque ubicó el debate en el terreno urbano, donde se desarrollaba una disputa entre el PRO y La Libertad Avanza por el control político de la Ciudad de Buenos Aires .

En esa línea, la funcionaria planteó que “el cambio se consolida cuando llega al barrio”, un concepto que también replicó en redes sociales y que buscó vincular la macroeconomía con la vida cotidiana, a partir de un encuadre que encontró un puente entre su rol como senadora y una posible proyección electoral en el ámbito porteño.

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Críticas a la Ciudad y contraste con Santiago

Bullrich aprovechó la visita para marcar diferencias con la situación de gobernada por Jorge Macri, sobre la que destacó déficits en la limpieza del espacio público, el funcionamiento del transporte, tránsito y presión impositiva. El contraste lo estableció con los avances que resaltó en Santiago de Chile, en un movimiento que implicó tomar distancia de la gestión local sin romper con el espacio político propio.

Ese posicionamiento se da en un contexto en el que el PRO busca reordenarse, tras tensiones internas, mientras La Libertad Avanza presiona para ampliar su influencia en la Ciudad, mediante una agenda política y legislativa que complica al macrismo.

Patricia Bullrich: agenda porteña e internacional

La actividad en Chile, que incluyó reuniones con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y encuentros en la Pontificia Universidad Católica de Chile, se inscribió en una estrategia más amplia.

Como anticipó Letra P hace dos semanas, Bullrich iniciará durante este mes recorridas por barrios de la Ciudad de Buenos Aires, pero también mantendrá viajes al exterior y participación en foros internacionales, con el objetivo de sostener centralidad política.

Ese doble esquema le permitió mantener presencia en distintos planos sin confirmar una candidatura.

Entre el PRO y La Libertad Avanza

La incógnita sobre qué rol jugará el año que viene impacta en la interna política, sobre todo, porque la principal apuesta libertaria para el distrito era el jefe de Gabinete, hoy acorralado por la Justicia y herido de muerte en su suerte política. Por eso, la sugestiva foto entre Bullrich y Karina Milei de hace diez días fue leída como la validación de la secretaria general de la Presidencia para que la senadora se posicione con más fuerza en el territorio porteño.

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En ese escenario, la referencia a las ciudades funcionó como una señal política más amplia. El mensaje, emitido desde Chile, tuvo como destino la disputa en la Ciudad. La definición sobre una eventual candidatura se mantuvo abierta, en un contexto donde el calendario electoral y la reconfiguración del mapa político condicionaron los tiempos de decisión.