Misiones: Cáritas advierte que asiste cada vez más a familias de clase media en Posadas

El comerdor Ñande Gurises funciona en el barrio El Porvenir, de Posadas, la capital de Misiones.

El vicepresidente de Cáritas diocesana de Posadas , Alberto Barros , alertó que la entidad asistió a más familias de clase media en crisis que no lograron cubrir necesidades básicas. El sacerdote describió un escenario crítico, con fuerte aumento de la demanda y un cambio en el perfil social en la capital de Misiones desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

En declaraciones al local Canal Doce, el referente eclesiástico explicó que no solo creció la cantidad de personas asistidas, sino también el universo social afectado. Señaló que hogares con estabilidad económica comenzaron a requerir alimentos, medicamentos y ayuda para afrontar servicios.

En medio de la crisis económica que preocupa a gobernadores e intendentes , Posadas profundiza su crisis a partir del cierre del histórico local de Le Utthe , que bajó la persiana luego de dos décadas de actividad ininterrumpida. Las voces del funcionariado provincial también cuestionaron la paralización de la obra pública y el traslado de esos costos a las administraciones locales.

Uno de ellos fue el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán , que relativizó el impacto de los fondos que la Casa Rosada habilitó para que 12 provincias resuelvan sus necesidades más urgentes . El titular de la cartera económica provincial sostuvo que se trató de “un pago a cuenta” de deudas acumuladas y no de un gesto de asistencia.

Barros remarcó que el impacto económico dejó de concentrarse en los sectores históricamente vulnerables. En Posadas, más familias con ingresos formales se acercaron a la institución, afectadas por el aumento de tarifas, alquileres y deudas acumuladas.

Barros indicó que uno de los factores centrales fue la pérdida de empleo formal. En ese contexto, muchos trabajadores recurrieron a aplicaciones de reparto o tareas informales, con ingresos menores y condiciones más exigentes. La reinserción laboral resultó cada vez más compleja.

Padre Alberto Barros Caritas POsadas Misiones El sacerdote Alberto Barros remarcó que el impacto económico en la capital de Misiones dejó de concentrarse en los sectores históricamente vulnerables.

Según el referente eclesiástico, el endeudamiento familiar creció de manera notable: personas que no logran cubrir los aspectos básicos —alquiler, luz, agua— y que hasta hace poco vivían con un piso mínimo de dignidad, hoy están en una situación de empobrecimiento que se torna cada vez más grande.

Crisis comercial y cierre de locales

En los últimos días, el deterioro de la situación en la capital provincial también se reflejó en el sector comercial cuando la firma Le Utthe cerró su local en la calle Bolívar tras más de 20 años de actividad, dejando seis personas sin empleo. El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Agustín Gómez, confirmó que la marca cerró su última sucursal luego de contar con varias ubicaciones en la ciudad. Explicó que el cierre respondió a la caída del consumo y al aumento de costos.

El dirigente gremial sostuvo que la desregulación de los alquileres comerciales impactó de lleno en la actividad. Aseguró que los valores “se fueron por las nubes”, lo que volvió inviable sostener el negocio en el contexto económico.

En el sindicato indicaron que buscaron contactar a los trabajadores para conocer las condiciones de desvinculación y verificar el cumplimiento de indemnizaciones. Además, advirtieron que este tipo de cierres se repitió en distintos rubros.

Críticas a datos oficiales y aumento de la demanda social

Barros también fue crítico con las estadísticas difundidas por el Gobierno y puntualmente con las que refieren a la cantidad de personas pobres, que la administración libertaria se jacta de haber reducido desde su llegada a la Casa Rosada. El sacerdote consideró que los datos que indicaron una baja de la pobreza no reflejaron la realidad observada en el territorio y los calificó como “manipulados y falsos”.

En ese sentido, sostuvo que la clase media, históricamente representativa de la Argentina, atraviesa un proceso de deterioro profundo. A su entender, las políticas económicas consolidaron un escenario de mayor desigualdad y fragilidad social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2039097538817544649&partner=&hide_thread=false #Economía LA FOTO Y LA PELÍCULA



La pobreza bajó al 28,2%, pero el rebote de la inflación le puso un piso y el descenso frenó desde octubre



https://t.co/tsGa19NE36

@LorenaHak pic.twitter.com/81QDpu3ROn — LETRA P (@Letra_P) March 31, 2026

El impacto, dice el sacerdote, también se refleja en la salud mental. Barros advirtió sobre un incremento en cuadros de angustia, conflictos familiares y situaciones extremas vinculadas a la incertidumbre económica. En Cáritas destacaron que la asistencia actual no se limita a lo material. El acompañamiento espiritual y la contención emocional forman parte del trabajo cotidiano para sostener a las familias en contextos de vulnerabilidad.

Tensión fiscal y reclamos de Misiones

En paralelo, funcionarios de Misiones interpretan que la situación local refleja dificultades del modelo económico impulsado por el presidente Milei y señalan que la necesidad de asistencia financiera a las provincias da cuenta de esa situación que pone en escena las tensiones crecientes entre la Nación y los distritos.

"Lo primero que hay que preguntarse es por qué la Nación decide asistir a 12 provincias", planteó este lunes el tucumano Osvaldo Jaldo, a la vez que advirtió que los adelantos otorgados no constituyeron una ayuda genuina, sino que son fondos que corresponden por ley a las provincias.

En Misiones, remarcan que esos recursos deben devolverse con intereses, lo que profundiza el desequilibrio fiscal y la dependencia de las provincias con la Casa Rosada. El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, sostuvo en las últimas horas que se trata de “un pago a cuenta” de deudas acumuladas y no de asistencia directa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adolfosafran/status/2039787787562422599&partner=&hide_thread=false Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo



A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar:



Ante la caída de la coparticipación y la… pic.twitter.com/q0YJFuTTVy — Adolfo Safrán (@adolfosafran) April 2, 2026

Safrán también cuestionó la paralización de la obra pública y el traslado de costos a las administraciones locales. Los reclamos misioneros suman el cumplimiento de los compromisos del Consenso Fiscal, el financiamiento de la ANSES para la caja previsional y las regalías de energía y programas de obras nacionales.

El escenario combina así un aumento de la demanda social con tensiones económicas entre jurisdicciones. En ese marco, el crecimiento de los pedidos de ayuda en Cáritas Posadas apareció como uno de los indicadores más visibles del deterioro que atravesaron amplios sectores sociales.