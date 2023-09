El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , regresó de sus breves vacaciones en Santiago de Chile, a donde se fue para asimilar la derrota que lo dejó afuera de la carrera por la Casa Rosada, con tres ideas claras: hará la plancha en la campaña de Patricia Bullrich , aunque públicamente exhibirá gestos de apoyo y unidad; pondrá en marcha su plan de reconstrucción de cara a 2024 y no sacará los pies del plato de Juntos por el Cambio (JxC), donde se seguirá mostrando como una opción de "moderación y consenso". "El 22 de octubre a las 18 ponemos en marcha el proyecto presidencial de nuevo", fue el mensaje de Larreta a sus armadores.

Sin ningún cargo en la función pública, Larreta le adelantó a su mesa chica que el próximo año se refugiará en una fundación , que creará luego de las elecciones, para tener un lugar desde el cual encarar su reconstrucción política. Retirarse no es una opción para el alcalde porteño, pese a lo golpeado que quedó después de la derrota en las PASO.

Antes de poner en marcha el plan de reconstrucción, el alcalde intentará descifrar el comportamiento de un electorado que no supo leer. Larreta jamás pensó que sufriría una triple derrota en las PASO: cayó en la contienda nacional, su delfín Diego Santilli perdió en la interna bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires ganó Jorge Macri , que no es larretista. Para colmo de males, el domingo electoral, cuando subió al escenario del búnker de JxC montado en Parque Norte, Larreta sufrió la indiferencia de Macri, quien le dio la espalda y le levantó la mano a la ganadora de la interna.

Metido de lleno en la gestión porteña, que el viernes le provocó otro dolor de cabeza y lo obligó a despedir a otro ministro de Seguridad tras el asesinato de un militante de La Libertad Avanza en una de las zonas más exclusivas de Palermo , Larreta sabe, como casi toda su mesa chica, que en las próximas dos semanas debe terminar de identificar y reconocer los errores que cometió en la estrategia electoral y en su ejecución. "No podemos pensar que la sociedad está errada, hay que hacer una autocrítica severa", explicó uno de los funcionarios de mejor llegada al jefe de Gobierno.

Larreta decidió que no repetirá el accionar de la diputada María Eugenia Vidal tras perder la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2019. No saldrá de la escena pública y buscará ser un actor relevante pensando en 2024. "El péndulo ahora está en la derecha, pero va a ir hacia el centro. Por eso hay que prepararse", fue otra de las frases que Larreta le dejó a su mesa chica.

Sin dejar de hacer campaña por Bullrich, aunque recibe señales negativas desde el campamento halcón, Larreta quiere que sus alfiles hagan todo lo posible para que nadie le reproche no poner todo en la cancha. Lo hará siempre bajo el paraguas de su perfil moderado, faceta que no cambiará, independientemente de lo que sucede en octubre o en noviembre.

La amistad entre Larreta y el candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, no es lo que más preocupa dentro de JxC. En el nido halcón cada día gana más adeptos la idea de que el jefe de Gobierno apuesta a una victoria de Milei para poder luego construir una opción de "centro" sobre la "tierra arrasada" que dejaría un eventual administración del economista ultraderechista. En los últimos días, Larreta buscó echar por tierra esos rumores y, ante el Council of the America y la pantalla de LN dijo: "Voy a hacer todo lo que se necesite para que Bullrich gane las elecciones".

La búsqueda de una victoria de JxC en las elecciones no es algo que Larreta actúe, según reconstruyó Letra P. Sin embargo, tampoco hará grandes esfuerzos para sumarse a una campaña que no es suya. Ante varios interlocutores, el jefe de Gobierno expresó su preocupación ante un eventual gobierno de Milei porque, a diferencia de Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, el economista no cuenta con el respaldo de un partido político que le dé gobernabilidad.

En paralelo, el alcalde desconfía de su padre político Mauricio Macri, quien intercambia guiños permanentes con el líder de La Libertad Avanza. Cree que un acuerdo entre ambos podría poner en peligro la unidad de Juntos por el Cambio, por el rechazo que generaría en el sector paloma.

La relación con el expresidente es un tema aparte. Larreta cree que Macri quiere un acuerdo entre el sector más duro de JxC y Milei. Sabe que su primer paso para reconstruirse de cara a 2024 será evitar una sangría de legisladores.