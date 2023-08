El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tuvo este jueves en el cierre del Council of the Americas un nuevo round contra el Círculo Rojo, que ya apostó por su par de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al responder con una ovación al mensaje de unidad opositora que dio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, derrotado en la interna de la coalición. El economista intentó conseguir sin éxito en varios pasajes de su discurso un guiño del establishment que no llegó. El empresariado, con su silencio, le dejó en claro que la preferencia está en otro lado.