Milei y Kicillof, dos enemigos unidos por un conflicto

El conflicto, más vale, separa, pero también une. O, mejor dicho, "une", así, entre comillas, por crear relaciones de dependencia mutua que, al sostenerse en el tiempo, derivan en necesidad. Ese es el hilo invisible que liga a Javier Milei con Axel Kicillof .

La excusa para ese enfrentamiento, generador de una codependencia, será en lo inmediato la polémica por el aval que el Gobierno nacional debería darle a la provincia de Buenos Aires para que tome deuda . La Casa Rosada y el Palacio de Hacienda amagan con decir que no, pero eso no debe darse por seguro. Varios factores políticos y económicos estructurales dan l as claves de una relación entre opuestos que hay que entender para no perderle el hilo al devenir nacional.

El tono sostenido de la disputa política en la Argentina augura que los contrincantes no vayan a tratarse como rivales, sino como enemigos : toda la política, no sólo en nuestro país, parece librarse en la actualidad en una clave discursiva populista y, de hecho, es en ella donde la extrema derecha encuentra los fundamentos de su construcción política. Por eso es que ha hecho una relectura audaz de Ernesto Laclau y por eso es que ha puesto patas para arriba a Antonio Gramsci , de modo de pelear por la hegemonía a través de una versión propia de la "batalla cultural".

"Hacer sombra" es parte del entrenamiento de un boxeador, pero lo que lo convierte en tal no es la preparación, sino el combate. Nadie pelea eternamente contra una sombra .

Al Milei triunfal del 26-O, del empoderamiento en el Congreso en base a la cooptación de oportunistas y a la inducción de divisiones en el peronismo, no le sobran retadores. En ese sentido, la figura de Kicillof le resulta útil y por eso es que ha decidido tomarla como la de su rival designado . Si no, ¿contra qué pelearía? ¿Contra un "comunismo" que no se sabe qué es ni donde está? Aparte, ¿qué sería mejor que confrontar con otro economista y encima del palo rival ?

Exitoso en septiembre y aun derrotado, como todo el peronismo en octubre, el gobernador es la principal referencia política e institucional de eso que, si es que sigue existiendo, se llama Fuerza Patria. Ese es el punto de partida. Mientras dirime una pulseada difícil y extenuante con La Cámpora –con la propia Cristina Fernández de Kirchner– y trata de sobrevivir políticamente a un tiempo complicado para gestionar, también a Kicillof le sirve ser la némesis del Presidente porque eso lo sostiene como presidenciable y alternativa.

Las claves del endeudamiento bonaerense

La cuestión del endeudamiento –"financiamiento", corrigen en La Plata– por 3685 millones de dólares que Kicillof pretende asumir el año próximo, para cuya autorización pagó un elevado precio político entre contrapartes que ya no sabe si son aliadas o rivales, es consustancial a la puja de modelos que representan los dos personajes de la historia que desPertar te cuenta hoy.

Aproximadamente el 70% de esa cifra, 2.545 millones de dólares, corresponde a vencimientos de compromisos en buena medida tomados por administraciones anteriores, en especial la de María Eugenia Vidal. El restante 30% –1140 millones– cubriría necesidades presupuestarias e inversiones en obra pública que, se sabe, no forman parte de la ecuación de la extrema derecha gobernante en la Nación.

Lo dicho alude a cuatro conceptos de base: lo ocurrido en gestiones anteriores, los entresijos de la actual administración provincial, el desfinanciamiento crónico de un distrito que la Argentina toda debería tratar con mayor cuidado y las claves de un superávit fiscal nacional sobre cuya sustentabilidad es necesario hacer preguntas.

El juego de espejos queda planteado con nitidez.

Modelo contra modelo

Que la provincia de Buenos Aires –cerca del 40% del país en lo demográfico y en lo productivo– no pueda atender sus necesidades presupuestarias dice mucho sobre su discriminación en materia de coparticipación –de la que recibe alrededor de 22%, insuficientemente complementada en ciertos períodos con recursos extraordinarios–, una de las peores herencias del gobierno de Raúl Alfonsín. Corregirlo implicaría el consenso de los otros 23 distritos, que deberían ceder recursos que hoy perciben. Eso no ocurrirá, ni tampoco sería solución el éxito parlamentario de la reforma tributaria que cocina el Gobierno, más enfocada en que el gasto consolidado decrezca hasta un 25% del PBI que en mejorarle los ingresos a nadie.

Además, hay que incluir en esa cuenta el rigor de un ajuste nacional que encuentra en las transferencias a los distritos una variable fundamental, lo que se complementa con las discriminaciones propias de su carácter discrecional, un clásico que no inventó Milei. Y, para peor, la política antiindustrial vigente se ceba especialmente ese distrito.

Hay allí suficiente material para que Kicillof clame contra el modelo –el ajuste perpetuo, la falta de vocación por resolver el desfinanciamiento provincial y la discriminación a los rivales–, así como elementos para que la extrema derecha denuncie los excesos del "soviético". Si la Nación tiene superávit fiscal, si otros distritos administran sus cuentas con equilibrio, ¿qué otra cosa que la propensión peronista al gasto excesivo explicaría ese rojo?, dice el Gobierno.

El conurbano, un problema de todos

Sea quien sea que tenga la razón, hay algo concreto: las necesidades sociales de la provincia de Buenos Aires no cierran de ningún modo virtuoso en un contexto de ajuste permanente y no podrán hacerlo, en el largo plazo, cubriendo gasto corriente con endeudamiento. Esa rueda, que persiste aunque el gasto por habitante dista de ser exorbitante, debe detenerse en algún momento.

En una interesante entrevista, realizada por el periodista Ignacio Miri y publicada en Clarín, el teólogo, licenciado en Filosofía, doctor en Ciencia Política y sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga describió en detalle las realidades del conurbano.

El narcotráfico no ha adquirido todavía dimensiones colombianas, pero su penetración es profunda, y la retirada del Estado le libera el camino.

Las ideas del Estado presente y justicia social son, más que vaporosas, ininteligibles para vastos sectores, sobre todo juveniles.

El aumento real de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alivia y amortigua la retracción de otros programas, pero deja huecos preocupantes.

La sensación de falta de futuro agobia, estudiar o no hacerlo no hace mayor diferencia, y el desempleo y la precariedad campean como rasgos permanentes e inevitables de la vida.

Asimismo, el Gobierno ha terminado con las intermediaciones de la ayuda social, pero con eso se priva de la organización de las demandas, una posible ventaja en momentos de crisis.

"A veces hay una exageración en la mirada de las clases medias, hay una ponderación muy alta sobre la destrucción en las mediaciones hacia los más pobres. No necesariamente eso es bueno, porque cuando se destruye un tipo de mediaciones no significa que el terreno vaya a quedar vacío. Si al Movimiento Evita lo va a reemplazar el narco…", dijo Zarazaga.

Esa realidad endemoniada también establece un hilo invisible entre Milei y Kicillof, del que, acaso, el segundo sea más conciente que el primero.

Hoy, con la inflación si no en baja al menos bajo control, el conflicto social parece adormecido, pero convendría mirar al Chile de octubre de 2019 o a la Colombia de abril de 2021, entre otros precedentes regionales. Las crisis pueden preverse por las condiciones objetivas que las gestan, pero no agendarse en un calendario.

El detalle es que si estallara alguna vez la provincia de Buenos Aires o, más bien, su conurbano, estallaría la Argentina. Insisto, no parece el caso en este momento y es llamativo que el tema no aparezca en este diciembre, pero hay consenso en que no sobra margen para jugar con fuego.

Ante eso, ¿podrían Milei y Toto Caputo negarle a Kicillof la autorización para tomar deuda, incluso la necesaria para tapar agujeros presupuestarios y, literalmente, baches en rutas, aspecto visible de una obra pública que no puede seguir en el coma inducido desde el poder nacional?

Kicillof necesita a Milei…

Si el Presidente y el ministro de Economía actuaran con responsabilidad, deberían extender su aval, más allá de que antes pataleen un poco y comparen, con el sesgo esperable, las presuntas bondades de su modelo con las supuestas carencias del bonaerense.

El hilo es invisible, pero se hace notar. Para que eso ocurra y el endeudamiento provincial no derive en una irresponsabilidad, el gobernador necesita que el riesgo país baje, esto es que el costo del financiamiento se haga más razonable. En otras palabras, que a Toto Caputo le vaya bien, logrando que el riesgo soberano caiga de los cerca de 650 puntos básicos actuales a menos de 500 y que eso le reabra al Tesoro el mercado voluntario internacional.

Estos son, al respecto, días de expectativa para el Gobierno. El anuncio de un "regreso al mercado" se confundió inicialmente, incluso en el oficialismo, con una emisión internacional, pero luego se aclararon los tantos. El mencionado nivel de riesgo hace todavía –sólo por ahora– imposible ese escenario, pero no así el de acudir al doméstico.

Así ocurrirá mañana, con la emisión de un bono en dólares a cuatro años bajo ley argentina, a ser suscripto en esa misma moneda y destinado a captar divisas para ayudar al Tesoro a pagar el vencimiento de enero.

La tasa establecida, de 6,5%, es pura formalidad. Para conocer el verdadero costo de la operación habrá que esperar a conocer la cotización inicial del papel, de la que surgirá su verdadero rendimiento. Este será la sumatoria de la tasa más el ahorro que el comprador realizará al pagar el papel por debajo de su valor nominal.

Caputo, conocedor de esos enjuagues, se cubrirá la espalda. Los bancos locales, líquidos en dólares, y aseguradoras a las que se les ha permitido tomar deuda barata de corto plazo para pasarse a esa nueva opción serán los clientes principales. Con ellos, cuyo número es acotado, es posible pactar las bases del negocio.

Algún analista especula incluso con la presencia de algún jugador internacional en una operación que debería arrojar una tasa de un dígito y constituir la previa de un lanzamiento internacional en el primer tramo de 2026.

De esto depende realmente la reapertura del mercado voluntario y la posibilidad de que el Gobierno refinancie sus compromisos haciendo roll over, esto es sin depender del ahorro realizado en base a ajuste doloroso. Tal cosa permitiría liberar un poco la cuenta del gasto, repartir algo entre los amigos y, como se suele decir eufemísticamente, "hacer política".

… y Milei necesita a Kicillof

Ese es un objetivo clave para Milei, que se haría mucho más difícil, si no imposible, si el Gobierno llevara sus quejas contra Kicillof al extremo de negarle el recurso al endeudamiento.

Al gobernador no le quedaría entonces otro recurso que optar entre pagar, como quiere y pregona Milei, en base a un ajuste realizado a lo Nicolás Avellaneda –"sobre el hambre y la sed" de la población– o privilegiar las necesidades sociales por sobre las financieras y permitir un default de la deuda bonaerense. Esto último sería un precedente nefasto para el proyecto Kicillof 2027 y, probablemente, también para el de Milei, cuyo modelo no cierra sin acceso al mercado de deuda.

Dos opuestos, dos enemigos arrancan la segunda mitad de sus respectivos mandatos atados por un hilo invisible. ¿Serán los protagonistas del duelo final?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.