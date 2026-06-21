El factor Javier Milei, eje del ballottage de Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos de la izquierda y la extrema derecha de Colombia para acceder a la Casa de Nariño. Javier Milei salió a jugar públicamente a favor del segundo.

El modelo político, económico y social de Javier Milei , así como sus resultados, centró el tramo final de la campaña para la segunda vuelta electoral que se celebrará este domingo en Colombia , en la que se juegan la sucesión de Gustavo Petro y un partido clave del TEG que disputa Donald Trump en América Latina .

Según los últimos sondeos publicados, el postulante de extrema derecha y outsider Abelardo de la Espriella , vencedor del primer turno con 43,8% de los votos en un contexto de severa polarización, llega con una luz de ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda . Esa diferencia oscila entre los siete y los ocho puntos, aunque un sondeo, uno solo, dio primero –por ínfima diferencia y plenamente dentro del margen de error– al senador petrista.

En concreto, la encuestadora Guarumo arrojó 52,6% para De la Espriella y 45% para Cepeda. Atlas Intel , cuestionada metodológicamente antes de la primera vuelta por –presuntamente– subestimar el voto rural, pero al final la más precisa, consignó 52,4% y 44,4%, respectivamente.

Nuevas encuestas de Guarumo y Atlas Intel anticipan triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en segunda vuelta. pic.twitter.com/OpUcrsTTJp

Solo Celag Data dio cuenta de una disputa voto a voto: Cepeda 40,8%, De la Espriella 39,7% y un impactante 19,5% que anuncia el voto el blanco, la anulación o, todavía, indecisión. En estos ítems podría encontrarse una clave del humor político de una sociedad agrietada y agotada tras una campaña agresiva y agónica.

A diferencia de lo ocurrido en Perú , donde el triunfo de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez terminó dado por una diferencia marginal y todavía revisada en el escrutinio definitivo, la derecha hemisférica esta vez sí salió al jugar el partido de Colombia, previa del que se jugará en octubre en Brasil , donde Luiz Inácio Lula da Silva logra, por ahora, romper una paridad de arrastre sobre Flávio Bolsonaro , hijo de Jair Bolsonaro , el expresidente preso por haber atentado contra la democracia .

Trump dio un paso al frente por De la Espriella, concentrado nuevamente en consolidar su hegemonía sobre América Latina, conforme a su propia Estrategia de Seguridad Nacional y escaldado por el fracaso fresco en Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2067431689991905339?s=20&partner=&hide_thread=false Colombian Presidential Candidate, “El Tigre (THE TIGER),” Abelardo de la Espriella, is a Smart, Strong, and Tough Leader, who fights tirelessly for, and loves, his Great Country and People, just like I do for the United States of America. As President, Abelardo will be… pic.twitter.com/a3AdnpNoYI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 18, 2026

En un posteo que subió a las redes sociales, expresó su "endoso completo y total" al Tigre, valoró el alineamiento prometido por el candidato y ponderó su compromiso con los objetivos más importantes de la agenda de Washington en la región: apertura comercial –mientras él cierra la economía de Estados Unidos–, mano dura, combate al narcotráfico, freno a los movimientos migratorios y mucho, mucho macartismo.

De la Espriella "ama a su gran país y a su pueblo", ayudó al postulante, cuya condición de estadounidense naturalizado desde 2023 no supone un impedimento constitucional, pero genera dudas, en caso de choque de intereses, sobre qué lealtad nacional priorizaría en función de sus respectivos juramentos.

Javier Milei "sale" otra vez de la Argentina

También Milei salió en apoyo del colombiano, un outsider total como lo fue él mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2067333027437371489?s=20&partner=&hide_thread=false Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio...!!!



Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2026

De la Espriella, por su parte, publicó un video en el que ambos intercambiaron zalamerías por teléfono. "Imáginese un Tigre y un León" juntos, endulzó la charla el colombiano, quien, antes de colgar, hizo propio el eslogan "¡Viva la libertad, carajo!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Horadelaverdad/status/2067698185045225915?s=20&partner=&hide_thread=false A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con el presidente argentino, Javier Milei.



“Vamos a hacer una liga maravillosa, porque imagínese a un tigre y un león peleando por la libertad”, afirmó el candidato presidencial. pic.twitter.com/pMNEuuXtO2 — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) June 18, 2026

La injerencia de Milei –a esta altura, un clásico de la política latinoamericana desde todos los sectores ideológicos– fue un guante que Petro decidió recoger, continuidad de una saga que ha enfrentado agriamente y muchas veces a los actuales presidentes de Argentina y Colombia.

Para eso, comparó los respectivos resultados económicos y sociales, que favorecen al izquierdista, aunque con la salvedad de que no debió afrontar, como el ultra criollo, el desafío de estabilizar una economía endiablada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2067406315526222177?s=20&partner=&hide_thread=false Mientras en Argentina quiebran 30 empresas por día, en mi gobierno se crean 50 empresas por día.



Mientras Argentina ha destruido y quebrado 24.000 empresas, en mi gobierno hemos llegado al número más alto de empresas en la historia 1.805.000 empresas.



Mientras en Argentina… https://t.co/EqZYDfKBBp — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

Además, recordó el Hondurasgate, un escándalo de dinero negro aportado presuntamente, entre otras partes, por el argentino para montar una campaña de fake news contra los gobiernos progresistas de América Latina. Ese caso, llamativamente, no ha hecho carne en la oposición nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2067401197275976049?s=20&partner=&hide_thread=false Milei según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, busca con dineros de él, del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu y su dinero, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia, como dicen por la… https://t.co/wwsRW92KEm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

Grieta en Colombia: Abelardo de la Espriella

De la Espriella es un abogado y empresario de 47 años, nacido en Popayán, en el departamento sudoccidental de Cauca.

HKSm0SGWEAAOFPF Abelardo de la Espriella y su número dos, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda del presidente uribista Iván Duque.

Carente de toda experiencia política, experimentó un crecimiento explosivo en el tramo final de la campaña para el primer turno, período en el que se tragó a la tradicional derecha uribista.

Lo hizo, justamente, aprovechando el hartazgo con la política que parece un signo de época. Por eso no sorprende que haya abrazado todo lo que Milei le propuso a la Argentina hace casi tres años: mercado libérrimo, desregulación radical, eliminación de ministerios, recorte del 40% de la estructura del Estado y desgravación impositiva amplia.

Lo que Milei estigmatizó como "la casta", para el colombiano son los "verdugos del pueblo", que representa en la izquierda petrista.

Sus principales propuestas son el ajuste, la rienda suelta a las empresas y a la inversión, el alineamiento con Estados Unidos, purga ideológica en el Estado, fin de toda negociación con los grupos que siguen alzados en armas –el más notorio es el Ejército de Liberación Nacional (ELN)–, mano dura contra el narco y –verdadero fetiche de las nuevas derechas– promoción de la inteligencia artificial y las criptomonedas en los procesos de gobierno.

A la norteamericana, defiende la libre portación de armas, siendo civil saluda a su gente con la venia militar y, a lo Nayib Bukele, promete construir diez megacárceles de máxima seguridad.

Grieta en Colombia: Iván Cepeda

Cepeda es un profesor de Filosofía y senador de 63 años. Excomunista, luego se hizo militante del partido M-19 (la agrupación legal de la guerrilla homónima desmovilizada en 1990) y del Pacto Histórico de Petro.

HKKCoQTX0AAu9LW Iván Cepeda, delfín del presidente de izquierda Gustavo Petro en la segunda vuelta de Colombia.

Pese a los preconceptos, su discurso es de tono suave y dialoguista, contrastante con la estridencia de su rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticiasCaracol/status/2067653426062770556?s=20&partner=&hide_thread=false Iván Cepeda, candidato presidencial, habla en Noticias Caracol a pocos días de la segunda vuelta #ColombiaDecide2026 https://t.co/gVIUepUemb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 18, 2026

Militante por los derechos humanos, medió de manera decisiva en las negociaciones de paz que Juan Manuel Santos llevó adelante con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que terció para imponer la reparación de sus víctimas. Su apuesta es ahora reflotar las paralizadas negociaciones con el ELN, último gran grupo armado.

Hombre de trayectoria legislativa pero no ejecutiva, su lema es "Paz con justicia social".

Propone una continuidad de lo hecho por Petro, aunque añadiendo una reforma tributaria progresista, un plan nacional de salud con menor incidencia privada y mayor énfasis en la reforma agraria.

La herencia de Gustavo Petro

Petro, un exguerrillero del M-19 reciclado a la política democrática, además de hombre de discurso confrontativo, deja la Casa de Nariño con niveles de popularidad del orden del 40 al 45%, a los que subió en el último tramo de su gestión.

La gestión del hasta ahora único presidente de izquierda de la historia colombiana deja logros como el aumento del salario mínimo a 545 dólares, inflación controlada de alrededor del 5,5% anual, una reforma laboral proderechos, una reducción del desempleo a su menor tasa en tres décadas, mayor cobertura de los subsidios a la vejez –unos 60 dólares por mes– y avances en materia de pobreza e integración de sectores juveniles marginados.

Un crecimiento económico mediocre y un déficit fiscal financiero –tras el pago de deudas– del 6,5% del producto son sus principales talones de Aquiles.

En lo internacional, resistió las presiones de Trump y, con el tiempo, logró aminorar la hostilidad inicial del estadounidense.

Llega ahora el momento de la verdad. Tras el éxito que obtuvo en Chile José Antonio Kast y Fujimori en Perú, la extrema derecha se prepara para saltar al poder en la cuarta economía latinoamericana, lo que constituiría una novedad de importancia cuando Trump y el clan Bolsonaro atraviesan un momento menguante.

La grieta no tiene fin.