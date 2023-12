Mayra Mendoza juró como intendenta de Quilmes

“Siempre sostuve que nuestra segunda gestión debía ser obligadamente mejor que la primera y también sostuve que no había posibilidad de proyecto local sin proyecto nacional”, expresó Mendoza durante el acto y agregó: “No somos una isla, no estamos fuera del contexto que pueda vivir la Argentina. Por eso espero que tengamos acompañamiento del nuevo Gobierno Nacional para poder terminar las obras que tenemos proyectadas en Quilmes, las cuales no son un gasto, son una inversión y son para el bienestar de nuestra población”.