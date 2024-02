Sin tensar la situación, el radical se refirió al comunicado oficial del Gobierno que responsabilizó a mandatarios provinciales por la caída de la sesión . “Los diputados votaron de manera positiva salvo un artículo (algunas privatizaciones). No nos sentimos que estos conceptos sean para nosotros. Aparte el gobernador no manda a los diputados”, dijo. Vale recordar que el Presidente retuiteó una publicación donde se escrachó a legisladores de distintas provincias.

Más allá del tono no confrontativo del gobernador, las acusaciones durísimas se tomaron mal puertas adentro del pullarismo. “Nunca traicionamos ni dijimos algo en privado y diferente a lo público. Quien no asume compromisos, no traiciona. Ni tenemos funcionarios en el Gobierno, ni fuimos a reuniones privadas, nada de eso”, explicó off the record una fuente del gobierno provincial. "Viven en un mundo paralelo, el de las redes, y se creen su relato nuevo: el de buenos y traidores", agregó.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, sostuvo: "Si hay un gobernador que nunca cambió su postura fue Maxi. Está haciendo lo que planteó en la campaña: defender los recursos. Él también sacó un porcentaje altísimo en su provincia, a quien debe responder, más que el Presidente incluso”. "El último ministro que amenazó a los gobernadores fue Cavallo, fundió a la gente, a las provincias y al país”, recordó el funcionario provincial.