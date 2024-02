Milei tildó de "delincuentes" a los legisladores que "descuartizaron" la ley ómnibus

Live Blog Post

Caputo aseguró que la caída de la ley ómnibus no afecta los planes económicos

El ministro de Economía, Toto Caputo, minimizó el regreso de la ley ómnibus a comisiones al asegurar que "no afecta en lo más mínimo" el plan económico de La Libertad Avanza. “Como ministro, no se me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestro números fiscales”, explicó el economista.

“No seremos políticos, pero tampoco somos tontos. Sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores, contra la casta que no quiere ningún cambio en la Argentina”, apuntó Caputo.

El ministro aseguró que la inflación "está bajando", que el Gobierno alcanzó el "equilibrio financiero" en enero y que esperan un segundo semestre "más calmo".