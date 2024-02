Live Blog Post

Con Francos no alcanza: la oposición dialoguista pide por Toto Caputo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, visitó esta mediodía a las autoridades de los bloques opositores que están dispuestos a colaborar con la aprobación de la ley ómnibus, pero -al cierre de esta nota- no había logrado acercar posiciones con los gobernadores, que exigen fondos a sus territorios. Según contaron a Letra P fuentes de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, el texto no es más que un guion de cómo será la votación por cada artículo y el detalle de los que fueron eliminados en la sesión del viernes. Molestos, las autoridades de estas fuerzas intentaban ubicar al ministro de Economía, Toto Caputo.

El principal reclamo de las provincias es la coparticipación del impuesto PAIS, que grava compras en el exterior y hasta ahora el Gobierno se niega a repartir con las provincias. Francos ratificó esa posición este lunes. Fuentes cercanas al ministro aseguraron que no tuvo contacto con mandatarios provinciales y sólo se encontró con autoridades legislativas, a la espera de la votación en particular. Otro reclamo de los gobernadores al ministro es sostener los fondos fiduciarios que el proyecto habilita a eliminar. En los bloques dialoguistas no ocultaron su fastidio cuando vieron que el borrador que llegó desde la Casa Rosada no tenía novedades.

Como anticipó Letra P, luego de la visita de Francos los gobernadores de todas las fuerzas dialoguistas organizaron un Zoom con jefes de las bancadas para estudiar los pasos a seguir. La rebelión de varios de ellos, como el cordobés Martín Llaryora, podría dejar al Gobierno sin capítulos claves, como facultades delegadas y privatizaciones.

Toto Caputo fue uno de los pocos ministros que no quiso dar la cara en el Congreso y en los bloques dialoguistas piden que al menos hable por teléfono y explique las razones que lo llevan a no querer coparticipar uno de los impuestos que más creció en su recaudación. Si las negociaciones no se resuelven, la votación en particular puede durar varios días.