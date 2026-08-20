Maximiliano Pullaro logró el apoyo de casi toda la oposición y aprobó su reforma electoral en Diputados

Como anticipó Pablo Fornero el domingo en Letra P , el gobernador Maximiliano Pullaro logró abroquelar a las tribus de Unidos y a casi toda la oposición en Diputados y, con 43 votos positivos y cuatro negativos , consiguió el primer paso de su reforma electoral.

El texto del interbloque oficialista consiguió el acompañamiento, en general, de todo el peronismo, la bancada de Amalia Granata y otras fuerzas. En contra, solo se manifestaron Carlos Del Frade, Fabián Olivier y Claudia Balagué , del centroizquierdista Frente Amplio por la Soberanía , y el diputado celeste Fabián Argañaráz , del monobloque Inspirarte.

El texto, ahora, deberá pasar por el filtro del Senado, donde se descuenta que se completará el trámite y Pullaro obtendrá su reforma electoral. Entre las novedades, habrá cinco boletas en las internas y tres en las generales. Lo más llamativo: PASO con elección de vices. El piso para acceder a una banca en la cámara baja se fijó en el 4%.

Luego de largas semanas de mucha negociación interna y rosca frenética en las últimas horas, Unidos logró unificar un texto que tuvo al PS y la UCR como ganadores y dejó al PRO con cierto enojo. El resto de la oposición, como el PJ , apoyó en general, pero rechazó artículos en particular como la elección de vicegobernadores en las PASO o la suba de los pisos. El Senado espera el texto con los brazos abiertos y listo para convertirlo en ley el jueves 27 de agosto.

Esta fue una de las novedades y la inclusión de última hora. El proyecto aprobado por Diputados incorpora el pedido del socialismo para crear la competencia por la vicegobernación en las primarias. En pocas palabras, una misma persona que sea precandidata a gobernador podrá encabezar hasta tres fórmulas internas con diferentes compañeros de fórmula.

La nueva regla permite que distintas fuerzas del frente compitan por el segundo lugar de la fórmula sin necesidad de multiplicar las candidaturas a gobernador. En términos políticos, el PS le ganó la pulseada al PRO que masticó bronca por el artículo, ya que daba por descontado que Gisela Scaglia sería la acompañante de Pullaro en 2027.

“Este artículo tiene nombre y apellido. Desvirtúa las PASO que buscaba que se eligiera una fórmula”, rechazó la diputada peronista Celia Arena. A contramano de esa postura, la radical Silvana Di Stéfano aseguró que “esto democratiza una decisión que termina definiendo el poder político”.

De cinco a tres boletas en Santa Fe

En las primarias seguirán las cinco papeletas actuales: gobernador, Diputados, Senado, intendente y concejales, pero para las generales habrá un cambio importante y quedarán tres. Quienes pretendan acceder a la gobernación y a la cámara baja compartirán una boleta y los cargos locales -intendencia y concejales- estarán agrupados en una tercera. La competencia por una banca en el Senado conservará una boleta propia.

Los senadores plantaron bandera y no quisieron perder la boleta propia ya que entendían que podían poner en riesgo su capital político. Se encontró un punto medio ya que, la UCR había planteado llevar el sistema a solamente dos papeletas, con todos los cargos provinciales en una y los municipales en otra. El socialismo, el PRO y buena parte de la oposición pretendían conservar las cinco.

Resultado de la votación en la Cámara de Diputados en Santa Fe.

La nueva Boleta Única incorporará la opción "voto lista completa". Con una sola marca, se podrá votar gobernador y diputados de una fuerza, o intendente y concejales, pero también seguirá permitido elegir cada categoría por separado. Triunfo del pullarismo que pugnó por esa novedad.

El texto incorpora, además, una modificación que venían reclamando algunos sectores. Se podrán presentar listas de Diputados sin candidato a gobernador y listas de concejales sin llevar necesariamente una candidatura a intendente. La apertura le sirve especialmente a tribus con potencia legislativa, pero sin una estructura suficiente para competir por cargos ejecutivos.

Piso electoral más alto para las generales

Uno de los puntos criticados por varios bloques de la oposición fue la modificación en los pisos. Las bancas en diputados o los concejos se repartirán entre los espacios que superen el 4% del padrón y la distribución será por sistema D'Hondt. A su vez, para participar en las generales cada espacio deberá cosechar al menos el 1% de los votos del padrón.

“Esto es un fenomenal retroceso democrático que termina siendo una gran trampa”, criticó duramente el diputado Carlos Del Frade. Los partidos o coaliciones más pequeñas acusaron al gobierno de modificar las reglas para que los espacios se reparten entre los “grandes partidos”.