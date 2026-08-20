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TEMPORADA DE ROSCA

Maximiliano Pullaro logró el apoyo de casi toda la oposición y aprobó su reforma electoral en Diputados

La iniciativa de Unidos obtuvo 43 votos positivos y cuatro negativos. El peronismo y Granata, adentro. Quiénes no acompañaron. Ahora, al Senado.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Maximiliano Pullaro logró que se apruebe la reforma electoral en Diputados y ahora debe tratarla el Senado.

Maximiliano Pullaro logró que se apruebe la reforma electoral en Diputados y ahora debe tratarla el Senado.

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Pablo Fornero

El texto del interbloque oficialista consiguió el acompañamiento, en general, de todo el peronismo, la bancada de Amalia Granata y otras fuerzas. En contra, solo se manifestaron Carlos Del Frade, Fabián Olivier y Claudia Balagué, del centroizquierdista Frente Amplio por la Soberanía, y el diputado celeste Fabián Argañaráz, del monobloque Inspirarte.

La vicegobernación, también a las PASO

Esta fue una de las novedades y la inclusión de última hora. El proyecto aprobado por Diputados incorpora el pedido del socialismo para crear la competencia por la vicegobernación en las primarias. En pocas palabras, una misma persona que sea precandidata a gobernador podrá encabezar hasta tres fórmulas internas con diferentes compañeros de fórmula.

La nueva regla permite que distintas fuerzas del frente compitan por el segundo lugar de la fórmula sin necesidad de multiplicar las candidaturas a gobernador. En términos políticos, el PS le ganó la pulseada al PRO que masticó bronca por el artículo, ya que daba por descontado que Gisela Scaglia sería la acompañante de Pullaro en 2027.

“Este artículo tiene nombre y apellido. Desvirtúa las PASO que buscaba que se eligiera una fórmula”, rechazó la diputada peronista Celia Arena. A contramano de esa postura, la radical Silvana Di Stéfano aseguró que “esto democratiza una decisión que termina definiendo el poder político”.

De cinco a tres boletas en Santa Fe

En las primarias seguirán las cinco papeletas actuales: gobernador, Diputados, Senado, intendente y concejales, pero para las generales habrá un cambio importante y quedarán tres. Quienes pretendan acceder a la gobernación y a la cámara baja compartirán una boleta y los cargos locales -intendencia y concejales- estarán agrupados en una tercera. La competencia por una banca en el Senado conservará una boleta propia.

Los senadores plantaron bandera y no quisieron perder la boleta propia ya que entendían que podían poner en riesgo su capital político. Se encontró un punto medio ya que, la UCR había planteado llevar el sistema a solamente dos papeletas, con todos los cargos provinciales en una y los municipales en otra. El socialismo, el PRO y buena parte de la oposición pretendían conservar las cinco.

Resultado de la votación en la Cámara de Diputados en Santa Fe.

Resultado de la votación en la Cámara de Diputados en Santa Fe.

La nueva Boleta Única incorporará la opción "voto lista completa". Con una sola marca, se podrá votar gobernador y diputados de una fuerza, o intendente y concejales, pero también seguirá permitido elegir cada categoría por separado. Triunfo del pullarismo que pugnó por esa novedad.

El texto incorpora, además, una modificación que venían reclamando algunos sectores. Se podrán presentar listas de Diputados sin candidato a gobernador y listas de concejales sin llevar necesariamente una candidatura a intendente. La apertura le sirve especialmente a tribus con potencia legislativa, pero sin una estructura suficiente para competir por cargos ejecutivos.

Piso electoral más alto para las generales

Uno de los puntos criticados por varios bloques de la oposición fue la modificación en los pisos. Las bancas en diputados o los concejos se repartirán entre los espacios que superen el 4% del padrón y la distribución será por sistema D'Hondt. A su vez, para participar en las generales cada espacio deberá cosechar al menos el 1% de los votos del padrón.

“Esto es un fenomenal retroceso democrático que termina siendo una gran trampa”, criticó duramente el diputado Carlos Del Frade. Los partidos o coaliciones más pequeñas acusaron al gobierno de modificar las reglas para que los espacios se reparten entre los “grandes partidos”.

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