Maximiliano Pullaro abraza a un peronismo groggy que busca su lugar en el mundo

Hay una decisión de Pullaro clara: no rivalizar con Perotti. “Nos votaron para ser oficialismo, no oposición de la oposición”, explican cerca del gobernador. Incluso en los temas en los que la herencia recibida complica a la actual gestión -como el pago de la última cuota de la paritaria 2023 que costó sangre, sudor y lágrimas-, Pullaro elige no rivalizar y mira al futuro.