Maximiliano Pullaro llevó a Omar Perotti a la embajada francesa y marcó diferencias con Javier Milei

Maximiliano Pullaro y Omar Perotti, una relación pacificada

Antes de ser gobernador, Pullaro fue un aguerrido opositor de la gestión del rafaelino. Cuando ganó la elección por un margen abrumador, el clima político se descomprimió y acordaron una transición que transcurrió sin sobresaltos. De hecho, el primer gesto fue de Perotti, quien lo invitó a la firma del crédito del Fondo Saudita que financia la primera etapa del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba. También estuvieron Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

El crédito francés, fruto del consenso entre Omar Perotti y Maximiliano Pullaro

De hecho, la negociación para conseguir el aval legislativo al crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo fue escenario de uno de los primeros gestos que marcó la nueva convivencia: El peronista lo había solicitado a la Legislatura pero Pullaro -entonces jefe de la bancada radical en Diputados- prefería esperar a asumir para revisar las condiciones del endeudamiento.

Un llamado y una charla con Perotti convencieron al radical, no sólo de las más que ventajosas condiciones financieras, sino de la conveniencia de asegurarse los fondos antes de que asumiera el nuevo gobierno. "Si me lo explican y es razonable, no tengo problema en cambiar de opinión", dijo en ese momento el radical y el crédito vio luz verde.

Antes de despedirse, Pullaro marcó otra diferencia con el gobierno nacional. "Para nosotros el cuidado de biodiversidad y el ambiente debe trascender a los gobiernos y ser política de Estado. Lamentablemente vemos también a falta de una mirada de una política pública en el orden nacional" con respecto a esta área.