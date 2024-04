Mauricio Macri, ¡afuera x2!: una encuesta lo saca de la carrera 2027

A pesar de haber quedado a un paso de volver a presidir el partido amarillo, el 40,8% prefiere que el PRO se alíe a La Libertad Avanza y el 50,5% de las personas encuestadas quieren un cambio y creen que "Macri no tiene que asumir en el PRO ya que debería dejarle el lugar a nuevos líderes". En tanto, el 3% no sabe y no contestó la encuesta realizada entre el 21 y el 25 de marzo.