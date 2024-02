Mauricio Colello: "Rogelio Frigerio gobierna sin beneficio de inventario"

–Lo primero que tenemos que dejar en claro es que nos encontramos con una provincia sin tablero de control, desorganizada y endeudada. En la transición, el gobierno saliente no contaba con la información centralizada de su gestión. Tuvimos que hacer un mapeo área por área y nos dio un número de 800 funcionarios salientes. Hoy gobernamos con la mitad de esos cargos. Por otro lado, no contábamos con los fondos suficientes para salarios, heredamos una provincia con deuda total de 100.000 millones de pesos. Solo en obra pública, la deuda era de 22.000 millones. Y algo peor, durante el año electoral, hubo más licitaciones y adjudicaciones de las que estaban previamente en curso. Comprometieron fondos que la provincia no tenía. La deuda en dólares, ya lo contamos, significó que faltaban 40 millones de dólares. Encontramos y empezamos a gestionar una provincia con estado financiero crítico y sin brújula.