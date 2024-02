El microclima político de Entre Ríos elevó a marcas récord la temperatura asfixiante que se vive en la provincia. Con 45 grados de sensación térmica, los legisladores nacionales de Juntos tuvieron que enfrentar una jornada que nunca creyeron que iban a tener que vivir. Las agresiones del presidente Javier Milei los ofende exclusivamente en un sentido ideológico. “No me gusta que nos ponga a todos en la misma bolsa. Le voté todo a favor y solo rechacé tres incisos de un artículo. No es justo que nos ponga en el mismo lugar de los que rechazaron todo”, se quejó ante Letra P el diputado nacional Francisco Morchio , enrolado en el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), y en rigor el único que responde directamente al gobernador Rogelio Frigerio . Como él, Atilio Benedetti (UCR) también cuestionó el desgaste que el presidente generó en su relación con los gobernadores.

“Me cayó muy mal, porque me pone en el mismo plano que gente que se ha opuesto constantemente a la ley, voté todo a favor, salvo tres incisos, y él me pone en el mismo plano de gente que votó todo en contra, eso me indigna y me parece que es una falta de reconocimiento a la buena disposición de los legisladores entrerrianos”, señaló.