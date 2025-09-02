Censura para blindar a Karina Milei: "El fallo es lamentable", sentenció Juan Carlos Maqueda

"Da vergüenza ajena", dijo este martes el exsupremo en diálogo con Radio con Vos y sostuvo que la sentencia, con la que Maraniello, un magistrado acusado de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder, hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por el Gobierno, es "apresurada", "poco fundamentada" y lesiva de la libertad de expresión.
Primero la libertad de expresión, advirtió Juan Carlos Maqueda
Maqueda explicó que en la situación planteada "están en juego el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión", pero la jurisprudencia argentina, así como la norteamericana, indican que, en esos casos, debe primar el segundo y que, en caso de agravios o calumnias derivados de su ejercicio, el sistema de Justicia actúe ulteriormente para resarcir a quienes hayan sido perjudicados.
karina-milei-1964228
Karina Milei.
Además, el exmagistrado confió en que el máximo tribunal revertirá la disposición de Maraniello.
El jurista se permitió cerrar la entrevista con Reynaldo Sietecase con una sentencia política hecha, dijo "en calidad de ciudadano común". "Es raro que el gobierno que termina todas las alocuciones con un '¡Viva la libertad!' esté yendo en contra de la libertad de expresión", señaló.