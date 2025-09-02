CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Censura para blindar a Karina Milei: "El fallo es lamentable", sentenció Juan Carlos Maqueda

El exjuez de la Corte Suprema dijo que la prohibición de difundir los audios de El Jefe "da vergüenza ajena" por afectar la libertad de expresión.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan Carlos Maqueda (en la foto, con el excamarista Ricardo Gil Lavedra) cuestionó el falló que censuró la difusión de los audios de Karina Milei.

Juan Carlos Maqueda (en la foto, con el excamarista Ricardo Gil Lavedra) cuestionó el falló que censuró la difusión de los audios de Karina Milei.

Notas Relacionadas
El Gobierno busca contener el escándalo de las filtraciones.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Blindaje a Karina Milei: a quiénes denunció el Gobierno para frenar la difusión de los audios

Por  Pablo Lapuente

"Da vergüenza ajena", dijo este martes el exsupremo en diálogo con Radio con Vos y sostuvo que la sentencia, con la que Maraniello, un magistrado acusado de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder, hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por el Gobierno, es "apresurada", "poco fundamentada" y lesiva de la libertad de expresión.

Primero la libertad de expresión, advirtió Juan Carlos Maqueda

Maqueda explicó que en la situación planteada "están en juego el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión", pero la jurisprudencia argentina, así como la norteamericana, indican que, en esos casos, debe primar el segundo y que, en caso de agravios o calumnias derivados de su ejercicio, el sistema de Justicia actúe ulteriormente para resarcir a quienes hayan sido perjudicados.

karina-milei-1964228
Karina Milei.

Karina Milei.

Además, el exmagistrado confió en que el máximo tribunal revertirá la disposición de Maraniello.

El jurista se permitió cerrar la entrevista con Reynaldo Sietecase con una sentencia política hecha, dijo "en calidad de ciudadano común". "Es raro que el gobierno que termina todas las alocuciones con un '¡Viva la libertad!' esté yendo en contra de la libertad de expresión", señaló.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei, con Manuel Adorni y Sebastián Pareja. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Congreso: Karina Milei enfrenta pedidos de interpelación en las dos cámaras

En Diputados se dictaminará un proyecto, que tiene mayoría en el recinto para aprobarse. En el Senado, UP busca dos tercios el jueves para citar a El Jefe.
Martín Lousteau, lidera la denuncia contra Patricia Bullrich, por su defensa a Karina Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Blindaje a Karina Milei: la oposición se une para quitarle atribuciones de Inteligencia a Bullrich

UP y la UCR afirman que la ministra se excedió en sus atribuciones al denunciar a periodistas por difundir los audios de Spagnuolo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Sergio Massa, de campaña por el Conurbano 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Massa agrega estaciones a su tour de campaña bonaerense con la mira en 2027

Por  José Maldonado
Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para rechazar el veto y presiona a Javier Milei
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para eliminar el veto y presiona a Milei

Por  Mauricio Cantando
Gustavo y Juan Pablo Valdés con Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.
ELECCIONES 2025

Gustavo Valdés mira más allá de Corrientes y se proyecta para intentar reconstruir al radicalismo

Por  César Pucheta
La Libertad Avanza en Río Negro. Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello en una conferencia.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: con redes y sin actos masivos, La Libertad Avanza sueña con arrebatarle dos bancas al peronismo

Por  Ariel Boffelli