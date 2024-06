Martín Menem protege a Sandra Pettovello y la ministra no expondrá en Diputados

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Martín Menem logró que no asistiera a Diputados.

Estás comisiones están presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, quienes, junto a Menem, enviaron este lunes cartas a su colega Pablo Yedlin (UP), titular de Salud, para explicar que Pettovello no pasaría por el Congreso si los proyectos mediante los cuales se la convoca no pasan por sus manos. La reunión se hará igual, con la silla vacía de la ministra.