Iglesias ocupó la comisión de Relaciones Exteriores desde su retorno en 2017 como diputado nacional, entre 2019 y 2023 presidió la de Mercosur. Tiene un posgrado en la materia de la Universidad de Bologna. En LLA destacan que con Espert e Iglesias consolidan la alianza legislativa con el PRO que les garantiza un piso de 80 votos. Claro que en este lote hay una decena que fue cercana al exjefe de Gobienro porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y no garantiza obediencia debida con Milei.

Si bien en el oficialismo aseguran que no se conformarán más comisiones, hay un reclamo de la oposición para sumar otras que deberían agregarse al debate del proyecto enviado este miércoles, como Salud, Legislación Penal, Turismo, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago, no descartó conformar algunas de ellas, pero Menem no lo cree necesario.