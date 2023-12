Milei se distanció de Espert en 2022, luego de haber compartido una alianza electoral. El actual presidente no aceptó que el diputado se acercara a Horacio Rodríguez Larreta , a quien acusaba de organizar un boicot contra su campaña de las elecciones legislativas.

Trabas administrativas

El excandiato a senador mantiene su monobloque (Avanza Libertad) y el PRO lo suma como aliado fijo. Así lo etiquetó en un comunicado emitido hace un mes la bancada presidida por Cristian Ritondo, que tiene 37 miembros -uno menos que La Libertad Avanza-, fragmentados en sus tres líderes: Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quien el último jueves cuestionó el DNU de Milei.

Un dato no menor es que con el sistema de distribución de cupos en las comisiones votado en la asamblea preparatoria, Espert no podría integrar ninguna si mantiene su monobloque, a no ser que otra fuerza le ceda una vocalía que le haya sido asignada. Es lo que se definirá en los próximos días.

Honrado de ser el próximo Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Gracias @JMilei por tus palabras y también a @MenemMartin y @OscarZago_D102. pic.twitter.com/DjJYuB0HOn — José Luis Espert (@jlespert) December 24, 2023 Javier Milei anuncia a José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto.

Además, si bien Milei dio por confirmado a su colega en la presidencia de la comisión de Presupuesto, para ser elegido debe ser votado por la mayoría de quienes la integren.

Unión por la Patria, que es el bloque más grande del recinto, reclama el 40% de los lugares, por lo que, para construir cuórum sin tocarle la puerta, La Libertad Avanza necesita el respaldo del resto de las fuerzas.

La seguridad del presidente se debe a que la UCR y los partidos provinciales son los árbitros de cada comisión y no tendrían intenciones de abrir el debate sobre Espert. “Lo lógico es que lo defina el partido de Gobierno”, dijo una fuente radical a Letra P.

Las otras comisiones

Con el sistema de reparto aprobado, LLA presidiría ocho comisiones y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, anunció que hay tres que no quiere ceder: Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En la reunión que tuvo el bloque LLA el martes, en el salón blanco del palacio, no hubo acuerdo interno para anunciar a los nombres para esos casilleros, porque se abrió una puja por las comisiones que recién se constituirán en marzo.

La decisión de la bancada conducida por Oscar Zago fue negociar con el resto de las fuerzas la composición “en paquete” de todas las comisiones, para evitar futuras sorpresas.

En el combo entrarían las bicamerales, con dos presidencias demandadas por LLA: la de trámite legislativo, que trata los decretos presidenciales; y la de reforma del Estado y seguimiento de las privatizaciones, en la que se debatirán los procesos de venta de las empresas públicas anunciados por Milei. El diputado salteño Julio Moreno Ovalle, doctor en Economía, pidió los balances de las compañías. Los quiere empezar a estudiar.