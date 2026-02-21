CONGRESO | DIPUTADOS

Martín Menem cuenta los votos para echar a Florencia Carignano por intentar apagar los micrófonos en la sesión

Cree que está cerca de lograr la remoción de la diputada kirchnerista, por haber desconectado cables durante el debate por la reforma laboral. La apuesta a romper el PJ.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Florencia Carginano, diputada de Unión por la Patria. Martín Menem quiere expulsarla.&nbsp;

Martín Menem empezó a juntar los votos para lograr la remoción de la diputada de Unión Por la Patria Florencia Carignano, por haber intentado apagar el sistema de audio durante la sesión de este jueves, según muestran las imágenes del momento en que la santafesina, junto a otros miembros de su bancada, se abalanzó contra el presidente de la cámara baja en la sesión por la reforma laboral.

Para desplazar a un miembro de Diputados se requieren dos tercios de los presentes, unos 172 votos. Menem cree que cuenta con todo el espectro de la oposición dialoguista y confía en romper a UP para amenazar la continuidad de Carignano. Al menos lo intentará.

Este viernes, un grupo de integrantes de los bloques La Libertad Avanza y del PRO, liderados por el jefe libertario, Gabriel Bornoroni, presentó el pedido de excluir a la santafesina.

Señalan que en la sesión "procedió a desconectar los micrófonos y dispositivos utilizados para la toma de las versiones taquigráficas y para la conexión de audio del recinto, pretendiendo impedir el normal desempeño de la función legislativa y el ejercicio de la representación del Poder del Estado".

La embestida de Martín Menem

En la misma nota, los diputados de LLA y PRO le piden a Menem realizar una denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes; y le piden la separación preventiva de la diputada del cuerpo mientras se realicen las actuaciones.

El titular de la cámara baja compartió en su cuenta de Twitter el video que muestra a Carignano desconectando los micrófonos que están sobre la mesa de los taquígrafos, en momentos en que se dirigía al estrado para protestar ante Menem. La escena fue filmada por varios miembros de LLA, como la diputada Lilia Lemoine.

"Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás. Ni hablar de la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del estado. Esto no debería quedar acá", advirtió el diputado, en un posteo que luego compartió Javier Milei.

"Cuando lean y/o escuchen a los que ponen las formas por encima de los resultados, compartile este video (y otros más, en especial los de la calle) para que quede claro lo que tenemos en frente ante nuestra voluntad de hacer cambios que hagan a Argentina grande nuevamente", fue la frase del Presidente.

Romper el PJ

Carignano no negó que haya intentado cortar el audio, pero le resultó un episodio menor. "Ah, pero el cable. Hacer trampa, no respetar el reglamento o hacerlo cuando les conviene. Eso son", respondió en un tuit, en el que le recrimina a Menem haber continuado la sesión pese a que había una moción para votar el pase a comisión de la reforma laboral y no existía cuórum en el recinto.

En LLA están decididos a ir a fondo contra Carignano y en tal caso exponer a la oposición que quiera acompañarla. "Hay muchos de UP que no están dispuestos a dar la cara por ella", aseguran. En caso de ser destituida, la banca de la exfuncionaria de Alberto Fernández la ocuparía María de los Ángeles Sacnun, una kirchnerista de paladar negro que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner.

El caso testigo

El último proceso de destitución que se registra fue el del exdiputado salteño Juan Ameri, quien fue tomado durante la sesión virtual de la pandemia mientras le daba un beso en el seno a su pareja. No llegó a ser desplazado porque renunció antes que se iniciara el proceso de evaluación de su conducta.

Ese caso es citado en el proyecto de resolución contra Carignano para pedir la suspensión. Ocurre que en ambos episodios se evalúa un hecho de indisciplina en el recinto. Diferente fue la expulsión por idoneidad moral que hubo en 2017 del entonces diputado Julio De Vido, quien en el mismo momento perdió los fueros y fue llevado a prisión.

A través de un comunicado, LLA pidió votos para echar a la diputada santafesina. "La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación".

