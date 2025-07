Garrahan: la oposición firmó la emergencia en pediatría y Javier Milei está obligado a ceder

El proyecto que prosperará en la próxima sesión garantiza además "programas y acciones de salud infantil y adolescente" y deroga la resolución 2109/2025, que modifica el sistema de residencias, con la posibilidad de convertirlo en una beca y ya no en un empleo en relación de dependencia. El oficialismo firmó en soledad un dictamen de rechazo, aunque tuvo un guiño de Liga del Interior (radicales oficialistas) y la mayoría del PRO, que no suscribieron ningún despacho.

Los amarillos volvieron a dividirse: Ana Clara Romero , cercana a Ignacio Torres , dictaminó junto a la UCR y la Coalición Cívica: proponen emergencia por un año y un nomenclador para prácticas pediátricas, que no fue aceptado por el resto de las bancadas. No contempla la derogación de la resolución que modificó el sistema de las residencias. Ambos dictámenes coinciden en obligar al Presidente a que el Hospital Garrahan funcione. El Frente de Izquierda completó la lista de propuestas.

El acuerdo de la oposición

Con estos números, la emergencia no sólo será aprobada sin problemas, sino que difícilmente Milei pueda reunir un tercio para sostener un veto. La sesión estaba prevista para agosto, aunque la presión de los residentes del Garrahan podría adelantarla a la semana próxima, junto al paquete de proyectos que impulsan los gobernadores. Otra opción es la última semana de julio.

El debate se llevó a cabo en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Familia, Niñez y Juventudes, y Acción Social y Salud Pública. El tratamiento surgió a partir de un emplazamiento en el recinto promovido por la oposición, porque José Luis Espert se negaba a convocar Presupuesto.

El economista estuvo a cargo de la coordinación de un debate que no duró más de dos horas y se realizó con residentes del Garrahan como invitados especiales. El problema se suscitó porque, por problemas de vuelos, no estaban presentes los presidentes de las otras dos comisiones: Roxana Reyes (UCR), a cargo de Familia; y Pablo Yedlin (UP), en salud. Quiso tomar el control Carla Carrizo (DPS), pero no fue posible.

Espert tomó la conducción y nada cambió, porque la derrota del oficialismo era inevitable. "Que el gobierno avance en la precarización de los residentes es algo que no podemos permitir. Por eso celebro la iniciativa de algunos diputados que incorpora a nuestro artículo para retrotraer la resolución ministerial", celebró Pablo Juliano.

Defensa del oficialismo

El oficialismo se defendió con la platense Carolina Píparo, quien bancó el cambio en el sistema de residentes. "Hay muchas provincias que no pueden hacer un fondo de ojo: eso es lo que hizo el populismo. La resolución de los residentes permite la opción. Hoy cobran un millón 300 mil: más que los residentes de (el gobernador) Axel Kicillof", señaló la diputada.

El PRO prefirió no firmar ningún dictamen y tampoco se expresó, porque es un tema que incomoda al Gobierno de la Ciudad, que tiene una parte del paquete accionario del Garrahan. De hecho, durante la votación en la sesión del emplazamiento, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, se fue. Exigía que no fuera nominal.

El debate fue rápido, porque la oposición temía perder apoyos y apuró los despachos: sólo hablaron los cinco miembros de la izquierda y Victoria Tolosa Paz, de UP, quien prefirió terminar rápido el debate por la coordinación del plenario para no romper con posibles aliados en el recinto, como la UCR.

El resto de los diputados prefirió no perder el tiempo y dejar los despachos listos para la sesión, que podría ser la semana próxima. La oposición no quiere esperar.