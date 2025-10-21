San Francisco: Llaryora anticipó una elección "palo a palo" y pidió un voto de gratitud para Schiaretti

Martín Llaryora acompañó a Juan Schiaretti en el acto de cierre de campaña de San Francisco

El pedido del mandatario provincial surge al entender que la elección "está palo a palo” a pocos días del domingo electoral. Por eso le suplicó a la ciudadanía del este de Córdoba que concurra a las urnas para poder cambiar el rumbo del país desde diciembre.

“Si no lo hacemos van a ir por más”, aseguró Llaryora, quien participó de uno de los actos de cierre de campaña de Provincias Unidas en el interior, junto a Schiaretti, el intendente sanfrancisqueño Damián Bernarte , el diputado y candidato Ignacio García Aresca y el coordinador de la campaña, Manuel Calvo . También participó el radical cordobesista, autoridad de Arroyito , Gustavo Benedetti .

Este lunes por la noche, la parada fue en San Francisco, donde la militancia colmó el salón de Bomberos Voluntarios y donde no faltó el ambiente de cancha con los famosos trapos, el choripán y la música que más de uno bailó.

Ayer estuvimos en San Francisco junto a @MartinLlaryora , @DamBernarte , @GBenedettiok y @IgnacioGAresca para mostrar lo que hemos construido. Córdoba demuestra que, con decisión política y trabajo conjunto, los desafíos se convierten en oportunidades. La reactivación de la… pic.twitter.com/YX1yQpnznz

Durante el acto primó un mensaje dirigido al votante cordobés, anclado en las promesas de campaña: representar los intereses de la provincia, enarbolar una mirada federal, impulsar una variante productivista, hoy ausente en la política económica del gobierno de Javier Milei.

Martín Llaryora pidió “gratitud”

Lo primero que dejó en claro Llaryora en su paso por San Francisco es que la elección del próximo domingo es para elegir representación parlamentaria y no a un presidente. La figura de Milei como protagonista de la campaña libertaria en todo el país puede confundir a un electorado desprevenido.

“Esta elección es tremendamente importante para los cordobeses. Se trata de cuántos diputados podemos poner para mejorar la Argentina y darle un mensaje a la Nación”, dijo el gobernador.

schiaretti san francisco campaña Martín Llaryora y Juan Schiaretti encabezaron un acto de campaña en San Francisco

Luego le habló a los sanfrancisqueños y a los demás habitantes del departamento San Justo. Recordó todas las obras que facilitó con su gestión para el este cordobés: cloacas, gasoductos, infraestructura, entre otras, y pidió una “expresión mayoritaria” en las urnas.

“Sería muy ingrato no votarte”, señaló Llaryora mirando a su antecesor. Al mismo tiempo le agradeció y lo calificó como el candidato mejor preparado para defender los intereses de Córdoba.

Llaryora también apeló a un latiguillo que viene utilizando en campaña. Indicó que hay muchos candidatos pero agregó que quien no vota a Schiaretti, vota a Milei.

Juan Schiaretti habló del fin de las retenciones

Schiaretti aprovechó su momento en san Francisco para referirse a los proyectos económicos que piensa llevar a debate en el Congreso de la Nación.

Se refirió al tema laboral y cuestionó que hoy exista menos empleo en el sector privado que en noviembre de 2023. “Esto lo provocó Milei con su política económica”, apuntó y contó que su idea es poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de trabajo, tal cual tiene la construcción para los empleos nuevos.

schiaretti llaryora candidatos san francisco Acto de campaña de Provincias Unidas

Luego sostuvo que lo primero que hará cuando ingrese al Congreso será una ley para eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, las cuales calificó como un “verdadero saqueo al interior productivo”.

También habló de eliminar Ingresos Brutos, por "distorsivo", y el impuesto al cheque. “Induce a las personas a no utilizar el sistema bancario, sino que propone negrear la economía”, explicó.

Sigue los actos de cierre de campaña

Este martes, Schiaretti y su comitiva arribarán a Villa María, donde lo recibirá otro dirigente de peso y viejo conocido, Eduardo Accastello.

El miércoles, engrosará las recorridas por las seccionales ubicadas en torno al centro de la ciudad de Córdoba, donde se sostiene un artesanal trabajo del que participan la conducción del PJ capital, referencias gremiales y dirigentes de aquilatada trayectoria. Para esa tarde se prevé un encuentro con fiscales y responsables de campaña en la Plaza de la Música, un centro de eventos ubicado en barrio Alberdi.

Será en la misma capital el cierre proselitista, en un escenario aún no confirmado.