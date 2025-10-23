EL SPRINT FINAL | CÓRDOBA

Juan Schiaretti, en el cierre de Provincias Unidas: "No se gobierna bien si uno va a pedir un salvataje"

El primer candidato del armado federal cuestonó la "crueldad" del Gobierno y lanzó: "Yo soy Córdoba". Clima de final cabeza a cabeza.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y Laura Soldano, referentes de LLA en Córdoba.
El sprint final

Bornoroni, picante sobre la hora: "Milei tiene un plan, Schiaretti sólo habla de él"

Por  Yanina Babiachuk

En la Plaza de la Música, espacio de grandes eventos ubicado en pleno centro de la captal provincial, la dupla cordobesista arengó a la tropa en medio de un mar de incertidumbre sobre el resultado del domingo, cuando midan fuerzas con La Libertad Avanza, liderada por Gonzalo Roca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1981478092133847433&partner=&hide_thread=false

En consecuencia, la orden del oficialismo provincial fue en sintonía: militar hasta que duelan los huesos, como dice Llaryora.

Por caso, el call center montado para pedir el voto, dirigido por altos funcionarios del Panal, realizó más de 54 mil llamados en una tarde. El dato lo aportó al público el intendente capitalino, Daniel Passerini. Todos los contactos fueron registrados y verificados. Los telefonazos obligatorios continuarán hasta este domingo.

El pedido de Juan Schiaretti

En su mensaje, el exgobernador agradeció a la militancia el trabajo de estas semanas. “Hay un gobierno nacional que está actuando con crueldad e insensibilidad. Vi que está firme la voluntad de los cordobeses de no dejarse abatir e ir hacía el progreso”, dijo.

No se gobierna bien si uno va a pedir un salvataje. Este gobierno no habla de producción de trabajo”, profundizó sus críticas a la Casa Rosada.

Schiarett pidió “voz y voto” y criticó a los porteños “que nos quieren manejar”. “Ustedes me conocen bien como hemos actuado a lo largo de nuestra gestión en nuestra provincia. No se dejen engañar que son ellos o vuelve el kirchnerismo. El que los paró fuimos nosotros en Córdoba. Acompáñennos”, pidió el tres veces gobernador de Córdoba.

Finalmente, pidió a la gente que vaya a votar y “no deleguen el destino”, al tiempo que chicaneó a Roca, el primer candidato de LLA: “El cabeza de lista se ufana en decir que es el candidato de Milei en Córdoba. Yo le digo: yo soy Córdoba. Vamos a votar el domingo que vamos a tener una gran elección”, cerró.

