Martín Llaryora rechazó el juicio político a Javier Milei y sintonizó con la oposición en Córdoba

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , decidió no personalizar el descargo contra el libragate que puso patas para arriba la credibilidad del presidente Javier Milei . Fue su jefe de bloque en la Legislatura , Miguel Siciliano , el responsable de bajarle el pulgar a cualquier iniciativa "destituyente".

No es menor que la principal autoridad provincial haya decidido aferrarse al libreto de la gobernabilidad en un momento de extrema delicadeza para el gobierno nacional. Tampoco pasa desapercibido que la postura se haya vehiculizado a través de un portavoz de confianza . En comunicación política la jerarquía es soberana y directamente proporcional al calibre que se le quiere dar al problema.

“Respecto al juicio político que algunos plantean creemos que hasta que no se comprueben irregularidades, no puede llevarse adelante. Somos un partido republicano que siempre defiende las instituciones, la libertad de prensa, la iniciativa privada y el rol del estado y no somos destituyentes, ya que siempre respetamos la voluntad popular”, escribió Siciliano.