Martín Llaryora jugó con fuego y ahora se aleja: rally internacional tras una semana caliente

Hoy cenamos con @JMilei en #Olivos, hablamos de todo. Disfrutar de los amigos no tiene precio y que sea el Presidente de la Argentina es un inmenso honor. pic.twitter.com/6gavjx6MtH — Luis Juez (@ljuez) February 6, 2025

Pese al minué, queda claro que Llaryora empieza a construir un núcleo duro, fidelizado, que oficie de repetidora y amplíe el alcance de su mensaje. Lo necesita para pelear contra la maquinaria nacional y la aprobación popular que se mueve entre el blanco y el negro, sin gradientes. No obstante, la realidad de 2025 no cambiará si no cierra la cabeza de la lista para Diputados que lo desvela.