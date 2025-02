Una encuesta da ganador a Juan Schiaretti en cualquier escenario, pero su silencio inquieta al cordobesismo

Juan Schiaretti mantiene un bajo perfil y no confirma su juego para el 2025.

Si Juan Schiaretti no es candidato en las elecciones legislativas en Córdoba , se achican las posibilidades del cordobesismo de hacerle frente al cada vez más plantado Javier Milei en la provincia. El gobernador Martín Llaryora no pierde las esperanzas de un cambio de posición.

Libertarios vs. Federales

karina milei diana mondino.jpg Diana Mondino es una de las dirigentes que mejor mide en los sondeos hechos en Córdoba.

El jefe libertario local, Gabriel Bornoroni, confiesa a los suyos que hace mucho que no habla con la accionista del Banco Roela. El diputado sólo se muestra flexible cuando de Gonzalo Roca se trata, su mano derecha en la Federación de Expendedores de Combustibles y con quien sueña que encabece la lista libertaria pura en la provincia. Deberán sortear los problemas de dos desconocidos empoderados.

El primer escenario incluye al kirchnerista Federico Alesandri con un 5,7%; Laura Vilches (FIT Unidad), 2,5%; y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), 0,7% de intención de voto.

El mano a mano entre Juan Schiaretti y Luis Juez

En el segundo escenario el asunto se pone más interesante y busca darle a una respuesta a una pregunta que exuda sentido común: ¿quién en su sano juicio expondría a un prócer del cordobesismo a competir contra Juez portando el estandarte de LLA?

Sin embargo, según el estudio, Schiaretti le ganaría a Juez como candidato de una coalición que incluya a LLA, la UCR, el PRO y el Frente Cívico. En ese caso la lista cordobesista obtendría 40%, mientras que la retadora sacaría 32,5%.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ljuez/status/1887311401598808247&partner=&hide_thread=false Hoy cenamos con @JMilei en #Olivos, hablamos de todo. Disfrutar de los amigos no tiene precio y que sea el Presidente de la Argentina es un inmenso honor. pic.twitter.com/6gavjx6MtH — Luis Juez (@ljuez) February 6, 2025

Juez alimenta los fantasmas. Cuando todavía no había confesado abiertamente que quería ser el candidato de Milei a la gobernación, mostraba su proximidad a las fuerzas del cielo con una ambigüedad sobre una potencial candidatura este año. "Si Schiaretti es candidato, yo voy a ser candidato y si desde LLA o Rodrigo de Loredo quieren que los acompañe, les diré. De otra forma no, porque no tengo necesidad de adelantar una disputa", lanzó.

Las otras fuerzas no varían mucho: Alesandri bajaría a 5,4%; Vilches subiría a 2,6% y despega Elorrio a 1,7%.

Juan Schiaretti vs. Rodrigo de Loredo

En el tercer escenario entra al juego el jefe de uno de los bloques radicales en la Cámara de Diputados. De Loredo, como candidato de una coalición entre su partido, el juecismo, el PRO y la tropa libertaria, sumaría 30,8% frente a los 40,4% que sacaría Schiaretti.

Alesandri logra 5,6%; Vilches, 2,5% y Elorrio achica a 1,2%.

de loredo pensativo.jpg Rodrigo De Loredo elevó el tono opositor y critica con dureza a Martín Llaryora. Foto: prensa

De Loredo es hoy la voz más crítica al gobierno provincial, incluso por encima de Juez. El cordobesismo le reconoce la "jerarquía" al polemizar abiertamente en las redes con el diputado y a través de cuentas oficiales y voceros encumbrados. Sin embargo, en el plano electoral, saben que el radicalismo, si juega solo, está más complicado que el Partido Cordobés sin Schiaretti.

El schiarettismo refunfuña y usa metáforas vaticanas para decirle a Llaryora que no correrán semejante riesgo. Como contó Letra P, el tiempismo del contador más cordobés que el caracú exalta paciencias en el Panal, pero también entre las referencias de un armado nacional de centro.

Un escenario complejo en Córdoba

En off the record y fuera de los datos de esta encuesta citada, en los circuitos del establishment ya se preparan para una derrota del Partido Cordobés. Algunas fuentes ya se animan a la apuesta: "superará los ocho puntos", dicen. Insistirán con la candidatura de Schiaretti hasta el último minuto, mientras empiezan a preparar el terreno para una campaña que no estará exenta de complejidades.

Este portal ya reflejó algunos problemas de la tercera vía. Milei y Cristina Fernández de Kirchner se consolidan como polos electorales y las encuestas de humor social marcan que el electorado quiere blanco o negro. Los grises no existen.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1889113460002181493&partner=&hide_thread=false Este lunes tuve un gran encuentro en Córdoba con el intendente de Tigre, @ZamoraJulio.



No quedan dudas sobre nuestras coincidencias del país que los argentinos nos merecemos y debemos construir.



Un país normal que crezca en base al estímulo a los sectores productivos, la… pic.twitter.com/ttH3LQ2UXe — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) February 11, 2025

Un triunfo en Córdoba se hace necesario para mantener la expectativa nacional, razonan algunas fuentes, pero el plan centrista en las dos Buenos Aires es complejo. El schiarettismo cree que Milei ganará cómodo, aunque sospecha que una eventual candidatura del excomulgado de las fuerzas del cielo, Ramiro Marra, podría hacer algún daño en la capital.

Como siempre, Schiaretti esperará que se acomode el terreno, mientras alimenta el álbum de fotos con dirigencia transversal de algunos puntos del país. Milei sigue sin atacarlo y no puede pasar desapercibido el lugar que ocupa una de sus armadoras en el Senado. Alejandra Vigo quedó como presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.

¿Milei juega en la interna cordobesista, siempre mencionada y más veces negada? ¿Un reconocimiento al peso específico de la senadora y de la provincia en el mapa político? Preguntas para dejar planteadas en el todavía desdibujado año electoral.