Martín Llaryora ordenó frenar la obra pública para destrabar el conflicto docente

Martín Llaryora en el arranque del ciclo lectivo 2026 en Córdoba

En medio del paro docente y con las paritarias empantanadas, Martín Llaryora jugó fuerte. El Gobierno de Córdoba confirmó que desacelerará y postergará obras públicas para concentrar recursos en una tercera propuesta salarial que permita destrabar la paritaria con el sector educativo.

El cordobesismo busca exhibir voluntad de acuerdo incluso a costa de resignar uno de los pilares de su gestión, la obra pública, en un contexto de caída de la recaudación y retracción económica .

Desde el Ejecutivo remarcan que la mesa sigue abierta y pidieron formalmente al gremio que levante el paro de 48 horas, que cumple su primera jornada, para facilitar el avance de las conversaciones.

Puertas adentro del llaryorismo admiten que el conflicto excede la discusión estrictamente salarial. El ministro de Comunicación y mano derecha del gobernador, Daniel Pastore , sostuvo que el acuerdo está frenado por “cuestiones ideológicas”, una definición que apunta directamente a la conducción sindical docente de la capital cordobesa, identificada históricamente con posiciones de base trotskista.

En el Panal, como se conoce al Centro Cívico, interpretan que esa lógica endurece la negociación y reduce el margen político para cerrar un entendimiento en el corto plazo.

Cristali marcha UEPC.jpg Roberto Cristali, titular del gremio docente, en una de las últimas movilizaciones de la UEPC en Córdoba.

La réplica del secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, no se movió del eje: las bases docentes rechazan que los futuros aumentos estén atados a la recaudación.

El descuento que anunció Martín Llaryora

Mientras tanto, Llaryora se endurece. Advirtió que descontará los días no trabajados, lo que impactará directamente en los ingresos de los docentes, en una pulseada que combina presión económica y disputa discursiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pastore2Pastore/status/2032231920117956979&partner=&hide_thread=false Ver a los libertarios cordobeses pedir aumento para empleados públicos es muchoooooooooooo. A la par piden bajar o eliminar ingresos brutos. En algún momento van a explicar cuando empezamos a crecer? — Daniel Alberto Pastore (@Pastore2Pastore) March 12, 2026

El Ejecutivo también apeló a un argumento social sensible: recordó que miles de estudiantes dependen del Paicor para acceder a su alimentación diaria, intentando trasladar el costo político del conflicto al gremio.