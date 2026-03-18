Paritaria al rojo vivo

Martín Llaryora ordenó frenar la obra pública para destrabar el conflicto docente

El gobernador de Córdoba endurece su estrategia por el paro. Postergará inversiones para mejorar la oferta salarial. Un ministro habló de bloqueo “ideológico”.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Llaryora en el arranque del ciclo lectivo 2026 en Córdoba

Martín Llaryora en el arranque del ciclo lectivo 2026 en Córdoba

En medio del paro docente y con las paritarias empantanadas, Martín Llaryora jugó fuerte. El Gobierno de Córdoba confirmó que desacelerará y postergará obras públicas para concentrar recursos en una tercera propuesta salarial que permita destrabar la paritaria con el sector educativo.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro, Juan Schiaretti y Martín Llaryora escucharon el discurso de Javier Milei en el Congreso
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Llaryora se despegó del show de Milei y ordena con Pullaro la puja por más fondos con la Casa Rosada

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

Desde el Ejecutivo remarcan que la mesa sigue abierta y pidieron formalmente al gremio que levante el paro de 48 horas, que cumple su primera jornada, para facilitar el avance de las conversaciones.

En contrapunto por las paritarias

Puertas adentro del llaryorismo admiten que el conflicto excede la discusión estrictamente salarial. El ministro de Comunicación y mano derecha del gobernador, Daniel Pastore, sostuvo que el acuerdo está frenado por “cuestiones ideológicas”, una definición que apunta directamente a la conducción sindical docente de la capital cordobesa, identificada históricamente con posiciones de base trotskista.

En el Panal, como se conoce al Centro Cívico, interpretan que esa lógica endurece la negociación y reduce el margen político para cerrar un entendimiento en el corto plazo.

Cristali marcha UEPC.jpg
Roberto Cristali, titular del gremio docente, en una de las últimas movilizaciones de la UEPC en Córdoba.

Roberto Cristali, titular del gremio docente, en una de las últimas movilizaciones de la UEPC en Córdoba.

La réplica del secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, no se movió del eje: las bases docentes rechazan que los futuros aumentos estén atados a la recaudación.

El descuento que anunció Martín Llaryora

Mientras tanto, Llaryora se endurece. Advirtió que descontará los días no trabajados, lo que impactará directamente en los ingresos de los docentes, en una pulseada que combina presión económica y disputa discursiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pastore2Pastore/status/2032231920117956979&partner=&hide_thread=false

El Ejecutivo también apeló a un argumento social sensible: recordó que miles de estudiantes dependen del Paicor para acceder a su alimentación diaria, intentando trasladar el costo político del conflicto al gremio.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador Martín Llaryora encabeza junto con intendentes y funcionarios la recorrida por la obra de la circunvalación. 
CORDOBESISMO OPEN MIND

Río Cuarto: Llaryora lleva a EEUU a De Rivas, Rosetto y Lucchessi a buscar U$S 250 millones para obras

El gobernador de Córdoba y su comitiva viajan la semana próxima. Fondos para la circunvalación en la mira. Guiños al vecinalismo y al alfil de Nazario.
Presupuesto o la plata de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, la oferta de Martín Llaryora al ministro Toto Caputo.
Hay plata

Toto Caputo manda fondos y los gremios de Córdoba exigen a Llaryora que derogue la reforma jubilatoria

Anses enviará $10 mil millones por mes. Los sindicatos dicen que el dinero debe ir a jubilaciones. Evalúan protestas. La experiencia de Maximiliano Pullaro.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Eduardo Eurnekian y Luis Perez Companc, empresarios con intereses en la energía nuclear (fotomontaje).
LOS PERFILES DEL PODER

La energía nuclear copó la Argentina Week, pero no consigue financistas

Por  Esteban Rafele
El gebelismo lanza mañana su campaña federal en Lanùs, pero sin Dante Gebel
DISCUSIÓN 2027

Gebelismo sin Gebel: lanzan su armado federal en Lanús, pero el pastor estará en Guatemala

Por  José Maldonado
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los rostros más notables de la Argentina injusta.
NO HAY PLATA

La Corte citó a una nueva audiencia por una deuda que la Nación tiene con Kicillof

Por  Gabriela Pepe
Judiciales en ebullición: jueces, fiscales y trabajadores presionan a Kicillof, a la Corte y a Conte Grand.
INFORME ESPECIAL

Judiciales en ebullición: jueces, fiscales y trabajadores presionan a Kicillof, a la Corte y a Conte Grand

Por  Martín Soler