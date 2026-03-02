Martín Llaryora se despegó del show de Milei y ordena con Pullaro la puja por más fondos con la Casa Rosada

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , no aplaudió ni un solo tramo del discurso de Javier Milei , atravesado por el insulto y la descalificación. Cumplió con su rol institucional sin hacer comentarios en la previa ni en el after de la apertura de sesiones del Congreso . Por él se expresaron los cordobesistas Carlos Gutiérrez y Alejandra Vigo .

“Fui una de las senadoras que se retiró del recinto porque me sentí agraviada, como mujer y como senadora de la Nación, por la virulencia de la actitud del Presidente. Acompañamos institucionalmente, estando presentes en el Congreso para escuchar su discurso con respeto, pero esto fue intolerable”, explicó a este medio Vigo, quien abandonó el recinto cuando creyó que se quebró el contrato institucional con el nivel de violencia entre el Presidente, la bancada de La Libertad Avanza y la kirchnerista.

“No recuerdo antecedente alguno de despliegue de tanta violencia planificada exprofeso para conservar un enemigo y disimular las falencias de este gobierno. Cuanto mejor hubiera sido un gesto de humildad para reconocer los tantos temas que hay que resolverle a los argentinos”, escribió el diputado Gutiérrez, mano derecha de Juan Schiaretti .

El análisis no cambió en privado, cuando el gobernador y su antecesor en el cargo compartieron el vuelo de regreso. En el cordobesismo aseguran que el discurso fue “absolutamente guionado” y no se trató de un exabrupto espontáneo.

Como indica el protocolo local, siguieron palos para el kirchnerismo por una supuesta funcionalidad. “Se creen que están pulseando en igualdad de condiciones con Milei y están tapados de problemas”, expusieron.

Siguieron con la convicción cordobesista de que con la catarata de proyectos que enviará Milei al Congreso habrá que marcar prioridades con otro nivel de carácter. Parte de ese esquema definieron con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el encuentro que compartieron con parte de la bancada de Provincias Unidas antes de llegar al Congreso.

Llaryora y Pullaro compartieron su preocupación por el impacto negativo en la recaudación en sus provincias. “En septiembre de 2024, Milei prometió que la etapa del sacrifico había terminado; en 2025, nos dijo que venía el crecimiento y por eso empezamos a bajar impuestos, confiando en eso. Ahora, reiteró la promesa. Estamos ansiosos porque eso se torne realidad para profundizar el camino de alivio fiscal. La realidad es que tenemos ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación nacional y la economía real no funciona”, sintetizó la postura una alta fuente del Panal, como se conoce a la casa de gobierno de Córdoba.

En el pullarismo completan que la caída de la coparticipación llega a los diez puntos interanuales aproximadamente.

En ese marco, la reforma tributaria que se viene será un tema central para los gobernadores de la zona núcleo, arriesgan en el llaryorismo.

Como anticipó Letra P este domingo, Pullaro y Llaryora hicieron un scrum con dos objetivos: ratificar la agenda productiva de las provincias y darle un empujoncito político a un espacio que mostró más fisuras que juego coordinado en el período de sesiones extraordinarias.

Ignacio Torres (Chubut) iba a ser de la partida, pero finalmente no viajó y mandó los saludos del caso. Carlos Sadir (Jujuy) fue otro de los gobernadores ausentes en la tertulia presidencial, también invitado por sus (¿todavía?) aliados.

La bancada con Gisela Scaglia a la cabeza, junto a Llaryora y Pullaro, hizo un repaso de cómo está el país y de la estrategia parlamentaria. Según pudo reconstruir este portal, coincidieron en la necesidad de ser pacientes y convivir sin dramatismos esa fragmentación del voto del espacio federal.

Sin embargo, quedaron en construir una agenda productiva que, como quedó claro en el discurso de Milei, no están en carpeta. La lista es la de siempre: biocombustibles, retenciones y la reforma tributaria. Sobre este último punto, en el cordobesismo anticipan que la negociación con las provincias no podrá soslayarse para que los cambios tengan luz verde. En otras palabras, que la gobernabilidad que pregonan tendrá un costo.

La conducción de la diversidad de Provincias Unidas para que no derive en tensiones entre intereses individuales es el objetivo central de trabajo, más allá de la grieta que volvió a revitalizar La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

“Llaryora y Pullaro van a sostener la agenda federal y defender los recursos de las provincias en un marco de caída continuada de los recursos”, remarcaron las mismas fuentes.