Julián López (derecha) suena para el ministerio que no tiene nombre confirmado.

“Nosotros vemos en ellas una gran oportunidad. Y en los pueblos del interior, estas instituciones no sólo son el motor de los servicios, sino también de la actividad económica. Y yo quiero ayudarlas a crecer , en conjunto con los intendentes”, dijo en junio Llaryora, en su rol de candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, haciendo bandera de su condición de representante del interior provincial.

Con una Legislatura empatada, el rol (muy) político del futuro ministerio está cantado. Como el intendentismo pisará fuerte a partir de 2024, nada mejor que acercarse al otro polo de poder reinante en los pueblos del llamado “interior profundo”: las cooperativas. Una de las tres espadas con las que Llaryora busca balancear el mapa de poder.

Letra P anticipó que el curul en el primer ministerio de este tipo en Argentina recaería para Julián López. Aunque en un primer momento sonó para continuar como ministro de Gobierno, pero no de Seguridad, cuenta con todos los requisitos para ser el yerno perfecto: joven, con llegada a las terminales extremas, conocimiento del territorio y experiencia en el terreno. Know how adquirido durante su gestión como intendente entre 2005 y 2013 de la pequeña localidad de Melo, al sur provincial.

Desde el entorno del ministro todotiempiesta no sueltan prenda. Pero aseguran que “va a estar donde haga falta. Sabe que va a estar en el equipo”, lanzan en los corrillos del Panal. Sin embargo, la frase es recurrente: “hasta después del 22, nada”. El efecto shorteo sobrevuela. Así le ocurrió a Gabriel Frizza, ex hombre del PRO y exintendente de Jesús María, quien picó en punta para ocupar la silla, aunque su nombre parece haber quedado en el camino.

Táctica y estrategia

Desde el mutualismo siguen con atención los movimientos en el teatro de operaciones. Saben de la importancia del sector en general y de su importancia como actores en particular porque son prestadoras de servicios vitales como el agua o la energía; de infraestructura y hábitat también de comunicación. No obstante, reconocen que después de la espuma inicial generada tras el anuncio, allá por mayo de este año, no hubo mayores contactos con “Martín”.

Diferentes actores del sector consultados por Letra P indicaron que el hermetismo en torno a nombres se mantiene. No obstante, confirmaron la existencia de una mesa política conformada ad hoc integrada, por Alejandro Russo, de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (Femucor), Luis Castillo, de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos (Fecescor) y representantes de Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (Face – Córdoba).

La intención, también política, es proveer de cuadros al futuro ministerio. “Sería lo óptimo. Conocemos el terreno. En el interior, las cooperativas estamos, en la mayoría, a cargo de los servicios públicos”, indican. Luz, agua, TV, Internet, cloacas y servicios de sepelio son algunas de las prestaciones que las colocan, históricamente, como uno de los ejes de la dinámica diaria de las ciudades.

Una segunda ronda de consultas por el sector ratifica la especie con más detalle. Se piensa en especie de mesa tripartita entre Provincia, Municipios y Cooperativas y Mutuales. “No creo que uno nuestro vaya al ministerio, pero es imperioso que el enlace sea del palo”, consideran.

Obvio. El silenzio stampa corre a la hora de los nombres. “De esta mesa técnica puede salir un nombre”, aseveraron fuentes consultadas por este portal. Sin embargo, en pos de abrir la foto, hay varios anotados para las segundas y terceras líneas. Uno de los candidatos que suena para formar parte del equipo es Walter Gaido, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Justiniano Posse.

Todos, sin excepción están en alerta. Saben de la necesidad mutua. Llaryora necesita contrapesar el poder del nuevo intendentismo cordobés, que tendrá muchos radicales como protagonistas. Desde las cooperativas, en tanto, entienden que es el momento para un all in.