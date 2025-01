Martín Llaryora le baja el precio al intendente Estéban Avilés y limita el vínculo al plano institucional

El enigma Esteban Avilés parece agotar la paciencia en el gobierno de Córdoba. Aunque no lo admitan on the record, voces que conforman el gabinete del gobernador Martín Llaryora, especialmente aquellas vinculadas a la gestión, responden con muecas de hastío al ser consultados por los movimientos fluctuantes del intendente de Villa Carlos Paz.