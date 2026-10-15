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Libertarios vs. Federales

Martín Llaryora en Buenos Aires: un ojo en el Congreso, críticas a Milei y un sondeo por fondos para Córdoba

El gobernador viajó con Acosta para presionar por la ley de biocombustibles y sondear una emisión de deuda. No está prevista una reunión en Casa Rosada.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
El gobernador de Córdoba Martín Llaryora y el ministro de Economía Guillermo Acosta buscan financiamiento en Buenos Aires

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Yanina Passero

Partió acompañado por el ministro de Economía, Guillermo Acosta. El desembarco cordobesista se hizo horas después de criticas directas al modelo de gobierno de Javier Milei, en el marco de la inauguración de un tramo de la autopista 19 que une Córdoba con San Francisco y la decisión de aportar al cuórum en la Cámara de Diputados para que la oposición volteara el DNU 70/2023.

Biocombustibles, la pata productiva de la agenda

Llaryora se reunió con Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, que estuvo en la capital mediterránea para encabezar el foro de biocombustibles que organizó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, en la Ciudad de las Artes y que funcionó como una reunión de bloque blue de Provincias Unidas.

En ese contexto caldeado, fuentes cordobesistas anticiparon que no hay agenda con alfiles del Presidente en las más de 30 horas que quedan de gira porteña.

Son permanentes las reuniones con gobernadores para acelerar la reforma política. Llaryora elige mantener la incógnita sobre su juego, que también lo despliega en solitario.

El juego solitario de Martín Llaryora

Hasta ahora lo que se sabe es que el gobernador y el jefe de ministros Diego Santilli coincidirán en espacio (no en tiempo) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires donde el CFI desarrollará la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística. La organización del evento tiene confirmados a otros gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Pablo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Martín Llaryora con intendentes en la autopista que une Córdoba con San Francisco

Martín Llaryora con intendentes en la autopista que une Córdoba con San Francisco

Detrás de la agenda oficial de Llaryora, subyace la atención de mostrarse como un gobernador opositor a la Casa Rosada.

Como contó Letra P, la decisión se tomó cuando declinó la invitación para subirse con otro de sus pares al avión que los llevaba a la Argentina Week en París, quedó demostrada en los movimientos recientes donde elevó el tono crítico a la gestión y busca marcar la cancha en el Congreso con una ley de biocombustibles que es clave para la economía productiva de la provincia y lo ratificará en la gira mediática porteña que es parte de la agenda.

Yo soy opositor a Javier Milei

El miércoles por la noche, desplegó el guion del opositor. Llaryora aprovechó los micrófonos porteños para lanzar duras críticas a la política económica de Milei. En la señal TN, el gobernador de Córdoba alertó sobre el cierre masivo de pymes, la caída del empleo y el impacto social del ajuste, asegurando que “uno puede estabilizar la macroeconomía con la paz de los cementerios”.

Frente al recorte en educación y presupuesto, Llaryora cuestionó directamente al Presidente -“hay que preguntarle a Milei por qué no cumple con la ley y qué idea de desarrollo tiene”- y contrapuso el modelo cordobés a la parálisis de la Nación: “En Argentina hoy no se inaugura ni un bicicletero, mientras en Córdoba sumamos obras y creamos 15 sedes universitarias”. Esa frase la había dicho horas antes en la inauguración del nuevo tramo de la autopista donde llamó a "no dejar que el odio entre a Córdoba".

Finalmente, para marcar distancia de la grieta, volvió a proyectar a Juan Schiaretti como la alternativa nacional con “sentido común”. El mensaje al peronismo también fue ratificado.

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