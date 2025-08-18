LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 26: Unidos bordó un áspero acuerdo para blindar la caja jubilatoria

El oficialismo sudó para consensuar una redacción más flexible peleando cada palabra: de estatal a pública y de instransferible a indelegable.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Diario de la Convención de Santa Fe, día 26: Unidos logró un áspero acuerdo para blindar la caja jubilatoria

Diario de la Convención de Santa Fe, día 26: Unidos logró un áspero acuerdo para blindar la caja jubilatoria

La Convención que trabaja la reforma constitucional de Santa Fe abrió este lunes su sexta semana de trabajo con otro esforzado acuerdo en el frente Unidos, cuyo resultado final exigió largas horas de negociaciones: los dictámenes de mayoría en la comisión de Funcionamiento de Estado y Participación Ciudadana, que incluye el sensible tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Notas Relacionadas
Unidos para Cambiar Santa Fe tiene elecciones, Convención y cierre de listas, todo en dos meses. 
LA CARTA MAGNA

Santa Fe: el PRO y el socialismo chocan por la protección de la caja jubilatoria en la nueva Constitución

Por  Lucio Di Giuseppe

En cambio, la iniciativa de la UCR sugería una redacción más laxa: “La provincia realizará todas las acciones tendientes a la preservación de la institución pública de administración del sistema de Jubilaciones y pensiones”.

La propuesta del PRO, más cercana a la del radicalismo, directamente no mencionaba el carácter estatal de la Caja: “La provincia garantizará un sistema que procure prestaciones adecuadas y proporcionadas a los aportes realizado”.

Acuerdo en Unidos

Después de tres cuartos intermedios y un día entero de tironeos, el oficialismo llegó a un consenso interno. A las 19.40, casi una hora después de lo previsto, se reanudó el encuentro de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana que había arrancado a las nueve de la mañana con la presentación de diez despachos temáticos.

La redacción referida a la Caja de Jubilaciones quedó así: “El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia con un mecanismo de reparto solidario, de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables. Los recursos que integran el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.

Así, en el dictamen de Unidos quedó afuera la palabra “estatal” de la propuesta del socialismo, pero quedó establecido que la Caja de Jubilaciones tendrá un esquema de “reparto solidario, de carácter público e indelegable”.

La pauta de que el organismo de seguridad social fue uno de los tópicos que más exigió a los negociadores dentro de Unidos la dio una convencional de otro bloque, Lucila de Ponti de Más para Santa Fe, quien advirtió: “Como recibimos hace un ratito nomás la redacción, vamos a evaluarlo y tomar una decisión”.

deponti

Ni con Malvinas

En medio de las idas y vueltas por las tratativas internas en Unidos, se avanzó con un artículo que mereció dictamen específico: la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Se trató particularmente porque se suponía que en ese punto se alcanzaría la unanimidad. No fue así.

La Libertad Avanza decidió no acompañar el despacho que acordaron, tras varias conversaciones, el resto de los bloques. Néstor Fandos, convencional mileísta, acusó al oficialismo de “falta de generosidad” por no aceptar la incorporación de un agregado propuesto por su sector.

fandos-lla

El oficialismo, puntualmente la presidencia de la comisión, en manos de Germana Figueroa Casas (PRO), aclaró que la iniciativa libertaria versaba sobre aspectos protocolares ajenos al tema. La discusión fue subiendo de tono y el socialista Paco Garibaldi lamentó “profundamente la incoherencia” de LLA y aseveró que ese sector “usa la causa Malvinas para hacer bandería política”. En síntesis, no hubo acuerdo y también en este aspecto se presentó más de un dictamen.

Temas
Notas Relacionadas
Diario de la Convención de Santa Fe, día 25: Unidos acordó la reelección para Pullaro y dejó afuera los DNU
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 25: Unidos acordó la reelección para Pullaro y dejó afuera los DNU

El oficialismo saldó la grieta interna y sacó dictámenes con una de cal y una de arena para el gobernador. Apoyo parcial del granatismo y suspenso del PJ.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 20: la reforma constitucional enciende su cocina final
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 20: la reforma se enciende y empieza a cocinar su plato fuerte

La próxima semana se empiezan a negociar los dictámenes de comisiones decisivos. El cálculo político con el modo de votación y la reelección de Pullaro.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La caja de candidatos de Javier Milei: las listas de La Libertad Avanza se llenaron de funcionarios públicos.
CIERRE DE LISTAS | LA BATALLA CULTURAL PUEDE ESPERAR

La caja de candidatos de Milei: las listas de La Libertad Avanza se llenaron de funcionarios públicos

Por  César Pucheta
Sebastián Pareja, Javier Milei y Karina Milei.
CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

Pareja se quedó con cuatro lugares de la lista y será ojos y oídos de Karina Milei en el Congreso

Por  Juan Rubinacci
Javier MIlei y Karina Milei. 
CIERRE DE LISTAS

Prestame la lapicera, Jefe

Por  Pablo Lapuente
Axel Kicillof.
CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

Kicillof, agazapado en la derrota

Por  Kevin Cavo