Diario de la Convención de Santa Fe, día 26: Unidos bordó un áspero acuerdo para blindar la caja jubilatoria

La Convención que trabaja la reforma constitucional de Santa Fe abrió este lunes su sexta semana de trabajo con otro esforzado acuerdo en el frente Unidos , cuyo resultado final exigió largas horas de negociaciones: los dictámenes de mayoría en la comisión de Funcionamiento de Estado y Participación Ciudadana , que incluye el sensible tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones .

Las diferencias de mirada sobre la Caja de Jubilaciones de la provincia no son nuevas en la heterogénea coalición oficialista . Particularmente porque el sistema previsional siempre fue una bandera del socialismo , incluso como consigna de campaña con el 82% móvil desde la época del fallecido exgobernador Hermes Binner .

La reforma jubilatoria provincial aprobada en 2024, en una tumultuosa sesión con incidentes dentro y fuera del recinto , fue el primer sacudón. Con raspones, Unidos salió airoso de la controversia por el proyecto por obra del gobernador Maximiliano Pullaro .

Al iniciarse la Convención, las diferencias internas quedaron nuevamente expuestas . En la propuesta del socialismo se planteaba que el sistema previsional debe ser “estatal” financiado mediante “un mecanismo de reparto asistido y solidario a cargo de un organismo estatal intransferible”.

En cambio, la iniciativa de la UCR sugería una redacción más laxa: “La provincia realizará todas las acciones tendientes a la preservación de la institución pública de administración del sistema de Jubilaciones y pensiones”.

La propuesta del PRO, más cercana a la del radicalismo, directamente no mencionaba el carácter estatal de la Caja: “La provincia garantizará un sistema que procure prestaciones adecuadas y proporcionadas a los aportes realizado”.

Acuerdo en Unidos

Después de tres cuartos intermedios y un día entero de tironeos, el oficialismo llegó a un consenso interno. A las 19.40, casi una hora después de lo previsto, se reanudó el encuentro de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana que había arrancado a las nueve de la mañana con la presentación de diez despachos temáticos.

La redacción referida a la Caja de Jubilaciones quedó así: “El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia con un mecanismo de reparto solidario, de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables. Los recursos que integran el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.

Así, en el dictamen de Unidos quedó afuera la palabra “estatal” de la propuesta del socialismo, pero quedó establecido que la Caja de Jubilaciones tendrá un esquema de “reparto solidario, de carácter público e indelegable”.

La pauta de que el organismo de seguridad social fue uno de los tópicos que más exigió a los negociadores dentro de Unidos la dio una convencional de otro bloque, Lucila de Ponti de Más para Santa Fe, quien advirtió: “Como recibimos hace un ratito nomás la redacción, vamos a evaluarlo y tomar una decisión”.

deponti

Ni con Malvinas

En medio de las idas y vueltas por las tratativas internas en Unidos, se avanzó con un artículo que mereció dictamen específico: la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Se trató particularmente porque se suponía que en ese punto se alcanzaría la unanimidad. No fue así.

La Libertad Avanza decidió no acompañar el despacho que acordaron, tras varias conversaciones, el resto de los bloques. Néstor Fandos, convencional mileísta, acusó al oficialismo de “falta de generosidad” por no aceptar la incorporación de un agregado propuesto por su sector.

fandos-lla

El oficialismo, puntualmente la presidencia de la comisión, en manos de Germana Figueroa Casas (PRO), aclaró que la iniciativa libertaria versaba sobre aspectos protocolares ajenos al tema. La discusión fue subiendo de tono y el socialista Paco Garibaldi lamentó “profundamente la incoherencia” de LLA y aseveró que ese sector “usa la causa Malvinas para hacer bandería política”. En síntesis, no hubo acuerdo y también en este aspecto se presentó más de un dictamen.