Rosario: por qué Newell's postergó la inauguración de una tribuna a la que estaba invitado Chiqui Tapia

La visita de Claudio Chiqui Tapia a Rosario quedó inmersa en un combo particular en Newell's : una obra fundamental, el clásico rosarino por jugarse y las elecciones. Se aseguraba la presencia del capo de la AFA en la inauguración de la tribuna Lionel Messi . Sin embargo, el acto se reprogramó y en Ezeiza dicen que hay enojo por la comunicación unilateral. “Se lo quiso utilizar”, sostienen.

El evento con la inauguración oficial de la tribuna estaba convocado desde el lunes y previsto para el mediodía del jueves. Obra esperadísima, el tenor del evento tenía un condimento ineludible: el próximo sábado se jugará el clásico frente a Rosario Central . Además, como viene contando Letra P , las elecciones son un tema recurrente en el Parque Independencia y cerca del mandatario de AFA entienden que se quiso utilizar su figura, apuntando directamente al presidente Ignacio Astore . “No cayó bien querer utilizarlo en la semana del clásico”, sostienen. En la dirigencia leprosa lo niegan y comunicaron que la postergación se debe a cuestiones climáticas y de agenda.

Tras la consulta hecha por este medio, en el club admitieron la postergación del evento ni bien pasado el mediodía de este martes, apenas 24 horas después de hecha la convocatoria. En off the record habían confirmado la presencia de Tapia. “Va a todos los clubes que lo invitan a las inauguraciones”, sostenían en el mundo rojinegro. Sin embargo, según dijeron fuentes de la casa madre del fútbol argentino a Letra P , la confirmación nunca fue tal y recién el miércoles iba a dar un sí o un no.

Inclusive, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe brindó este martes una conferencia de prensa dando cuenta del operativo previsto para la semana clásica. "Es un evento privado de no más de 100 personas, con la presencia del presidente Claudio Tapia”, había adelantado Claudio Velázquez , coordinador de Seguridad de Eventos Masivos, sobre el acto vinculado a la tribuna, mientras que para el para el sábado se esperan casi 600 policías y seguridad privada.

¿Qué pasó en el medio con el acto del jueves? Las versiones difieren entre el club y la AFA. En la dirigencia rojinegra esgrimieron otros motivos para postergar el acto: agenda y clima. “Nos hubiese gustado que sea ahora, pero es preferible hacerlo más tranquilos”, argumentaron sobre todo en lo respectivo al campo de juego y las lluvias.

El factor elecciones

La política santafesina no es ajena a lo que ocurre en el mundo Newell’s: Astore, según sus palabras, no será buscará la reelección. Mientras, en el conglomerado opositor empezaron a acercar posiciones entre diferentes espacios. Allí se vislumbran nombres comunes a la politica y el fútbol: hasta el propio gobernador Maximiliano Pullaro tuvo su encuentro con Tapia semanas atrás en una visita gestionada por otros dos conocidos, Cristian D’Amico, exvicepresidente de la institución y asesor del presidente del fútbol argentino, y Ariel Sclafani, también dirigente y armador del Frente de la Esperanza, que llevó a ser convencional constituyente a la recientemente fallecida Alejandra Locomotora Oliveras. A su vez, el ministro de Educación provincial, José Goity, es un activo participante de la política leprosa.

Como contó Ramiro Dasso días atrás en este medio, ese acercamiento también incluye al camporista Marcos Cleri, actualmente en Argentino de Rosario y con intenciones de ser parte de la gestión en Newell’s. El nombre que pareciera aglutinar a muchos de ellos es el del empresario Ignacio Boero, uno de los lanzados a la presidencia. Otro de los que aparece con intenciones es Julián González, a través de la agrupación Autoconvocados.

Chiqui Tapia y la política santafesina

Ante ese escenario, en el mundo Newell’s trajo cola aquella cumbre en Ezeiza entre Tapia y Pullaro, sobre todo por cómo se gestionó la misma. “Hace tiempo querían conocerse”, dijeron tras aquel encuentro de más de tres horas. El compromiso es que, si la agenda lo permite, Chiqui esté presente en la final de la Copa Santa Fe y, además, brindar su apoyo a los Juegos Suramericanos 2026, también a desarrollarse en suelo provincial.