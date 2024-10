Martín Fierro de Cine: fuertes críticas al gobierno de Javier Milei por los recortes en la cultura

Los premios Martin Fierro de Cine y Series 2024 se entregaron este lunes y sobre el escenario llovieron críticas al ajuste que realizó el gobierno de Javier Milei al sector cultural y a las universidades . "Universidad de los trabajadores / Y al que no le gusta, se jode, se jode", se escuchó entre el público.

La histórica conductora y actriz Mirtha Legrand le pidió al gobierno de Milei: "Por favor, no cierren el INCAA". "El cine argentino es el más importante de habla hispana", recordó la artista al recibir el Martín Fierro a la Trayectoria y remarcó: "Los argentinos tenemos que mantenerlo".

Otra actriz que recibió el mismo premio que "La Chiqui" Legrand fue Graciela Borges, quien también le pidió al Gobierno que deje de decir "cuántos espectadores hay que meter para ser buenos". "El mundo está lleno de imágenes de cine argentino y parece que olvidaran eso, que nos hicieran dar pruebas, pruebas, pruebas de qué tan grandes somos", se lamentó Borges en el escenario.

Natalia Oreiro aprovechó su discurso por el premio a "Mejor Actriz de Serie" por su actuación en "Iosi, el espía arrepentido" (Prime Video) para señalar que "solo quienes piensan de forma individual, no piensan que la salida es colectiva". "Queremos educación, trabajo, salud y, por supuesto, que también queremos cultura", pidió la artista uruguaya.

Por otro lado, el histórico actor y dramaturgo Norman Briski definió la ficción como "una radiografía de la realidad" y advirtió: "Nos están afanando la ficción. Está en la Rosada la ficción". Además, el artista pidió por el pueblo palestino en Gaza y apuntó: "Gaza jamás será vencido".

Si bien la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) otorgó el Martin Fierro a "Mejor Película" a "Puan", el Martin Fierro de Oro fue para Guillermo Francella por su actuación en la serie "El Encargado" (Disney+). Durante los distintos discursos en contra del plan económico del Gobierno y el reclamo por las universidades, el actor se mantuvo sentado y no acompañó los cánticos ni los aplausos.

"Hemos hablado mucho esta noche todos, me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante. Siento con el alma lo del público", sostuvo Francella quien minutos antes había dedicado el premio a "Mejor Actor de Serie" al público. "Creo que he trabajado con todos... Tener esta distinción me llena el alma, es un mimo al corazón", concluyó.