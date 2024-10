El peronismo repudió el ataque de Milei a CFK y le exigió que se disculpe: "¿No bastó un intento de asesinato?"

Live Blog Post

Cecilia Moreau: "Milei tiene que pedir disculpas públicamente por incentivar la violencia"

La diputada del Frente Renovador en Unión por la Patria, Cecilia Moreau, consideró en Twitter que el presidente Javier Milei "tiene que pedir disculpas públicamente por incentivar de esta manera a la violencia".

"Los argentinos y las argentinas no podemos ser rehenes de sus morbos, que esos los resuelva en terapia, no gobernando", deslizó en Twitter la legisladora cercana al ex ministro de Economía, Sergio Massa, junto a un fragmento de la entrevista del jefe de Estado en TN.