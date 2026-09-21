Vaca Muerta: las petroleras crean sus empresas de servicios y disputan costos con líderes globales

La decisión de Javier Milei de endurecer las sanciones a empresas vinculadas a la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas iluminó la concentración del mercado de servicios petroleros en Vaca Muerta y también las estrategias de las operadoras nacionales como Pluspetrol , Tecpetrol y PAE para romper el duopolio de gigantes globales que integran Halliburton y SLB .

Esas multinacionales, que fueron las primeras en comunicar oficialmente su decisión de no participar en el proyecto Sea Lion de explotación hidrocarburífera offshore en Malvinas, todavía mantienen el dominio del mercado de servicios petroleros en Vaca Muerta.

También compiten fuerte entre ellas. Por caso, la estadounidense Halliburton desplazó a SLB (ex Schlumberger ) cuando ganó un contrato millonario y de largo plazo con YPF , la mayor operadora del yacimiento neuquino, con el 50% de la producción.

Ese contrato, que negoció el presidente de YPF, Horacio Marín , impactó en toda la cadena de valor de la cuenta neuquina, por ejemplo presiona los costos de las pymes que trabajan para Halliburton y también dejó dos set de fractura ociosos a SLB.

Las empresas de servicios proveen la tecnología para perforar en forma vertical y horizontalmente la roca, y después ejecutan las etapas de fractura de la piedra que permiten la liberación del petróleo y gas atrapado en la formación subterránea de esquisto, todas tareas fundamentales para marcar el ritmo de las operaciones de cada petrolera.

Vaca Muerta: gana en eficiencia de operación y la renta petrolera cambia de manos

El costo para iniciar un pozo en Vaca Muerta es de u$s 15 millones, mitad para perforar y mitad para terminarlo y que quede operativo. Dentro de la etapa de terminación, el 40% del costo se utiliza en la tarea de fractura de la piedra -con inyección de arena- en la profundidad del pozo.

"Para ahorrar costos las petroleras se inclinan por comprar los equipos de perforación o fractura que saben que los van a utilizar por 30 años y es uno de sus principales costos de operación", aseguró a Letra E Luciano Fucello, presidente de la Fundación Contactos Energéticos.

Fucello detalló que "también es cierto que este año hay un 30% de capacidad ociosa de todos los set que están dando vueltas en Argentina y eso tiene que ver con la eficiencia que ganó Vaca Muerta. Por ejemplo YPF, con Halliburton, actualmente realiza 350 etapas de fractura por mes y hace menos de un año, hacia 250 etapas de fractura cada 30 días".

En diálogo con Letra E, el director de la consultora Aleph Energy, Daniel Dreizzen, aseguró que “muchas empresas petroleras de Vaca Muerta desarrollaron sus empresas de servicios de perforación o equipos de fractura”.

El experto indicó que “son servicios estratégicos. Eran cuellos de botella, limitantes para la operación, y decidieron integrarse verticalmente y se ahorran los márgenes de ganancias”.

Vaca Muerta en un punto de inflexión productivo

La cuenca hidrocarburífera está en su punto de inflexión para elevar su escala de producción: pasar de 600.000 barriles diarios a un millón en pocos años. Eso va a suceder porque ya se encaminaron los proyectos para la construcción de la infraestructura de evacuación del gas y del petróleo con destino a la exportación.

El sector petrolero tiene una máxima: “Se trata de una industria que no ajusta un tornillo sin una contratista”. El desarrollo masivo de Vaca Muerta multiplica la demanda de servicios.

En ese contexto, los proveedores de equipos, tecnología y servicios asociados a la perforación y terminación de pozos están en zona de disputa. Fuentes empresarias que trabajan en Vaca Muerta advirtieron que los gigantes globales resguardan el mercado con “firmeza y el poder de su tamaño”.

Explicaron que mientras que las operadoras licitan servicios por “paquetes de contratos”, Halliburton o SLB cotizan precios de oferta en los rubros en los que tienen posibles competidores locales y compensan sus ganancias en otras áreas de servicios.

De allí que las tres petroleras nacionales, Pluspetrol, de la familia Rey; Pan American Energy (PAE), de Bulgheroni, y Tecpetrol, del grupo Techint, crearon sus propias empresas de servicios e integraron sus cadenas de valor.

Vaca Muerta: SLB (ex Schlumberger) perdió terreno en los contratos de YPF

Fucello explicó que el modelo de éxito de las empresas de servicios integradas a las petroleras es Liberty One, la compañía que fundó Chris Wright, el actual secretario de Energía, de Donald Trump.

Y advirtió que "Estados Unidos es el diario del lunes de Vaca Muerta. Allá de 50 empresas de servicios que había, quedaron apenas diez". Eso ocurrió porque, tras el derrumbe del precio del petróleo durante la pandemia de COVID, las petroleras recalibraron sus costos a esos valores y las empresas de servicios quedaron sin margen para capturar el valor adicional que generó la posterior suba del crudo en el mercado internacional.

"El mensaje de las petroleras es ajustemos costos con el precio del crudo a u$s 45 porque en algún momento puede bajar", afirmó Fucello.

Pluspetrol y PAE también

Pluspetrol, que es la cuarta mayor operadora de petróleo en el país, compró en 2024 la división de fractura hidráulica de la multinacional Weatherford en Argentina, y creó Pluspetrol SPI, que en 2026 ya se ubicó entre las cinco firmas top en servicios para mejorar la productividad de pozos de Vaca Muerta, detrás de Halliburton, SLB, Tenaris y Calfrac.

"Fue una inversión que nos permitió cerrar toda la cadena productiva y garantizar los servicios para la operación, además del desarrollo de una empresa independiente que ofrece servicios a terceros", explicó a Letra E una fuente de Pluspetrol.

SPI tiene tres set de fractura propios, asi Pluspetrol se liberó de la restricciones operativas que le generaba la relación con las empresas globales de servicios.

Vaca Muerta: las petroleras nacionales que disputan el mercado de los servicios petroleros en Vaca Muerta

Con un desarrollo más acotado, PAE también cuenta con equipos de perforación propios y con Manpetrol, su empresa de servicios dedicada a tareas de superficie y mantenimiento de pozos. Además, sostiene una alianza comercial con Calfrac, la cuarta compañía del mercado de servicios petroleros.

El pulpo Techint en Vaca Muerta

En 2021, Techint instaló a Tenaris en Vaca Muerta y puso al servicio de Tecpetrol tres sets de fractura; actualmente es el tercer proveedor de ese servicio en la roca neuquina, detrás de Halliburton y SLB.

Tenaris, que también salió a aclarar que nunca brindó servicios al proyecto Sea Lion, trabaja para su socia interna Tecpetrol y le vende servicios a la multinacional de origen francés Total Energies y a Phoenix, la empresa en la que participa José Luis Manzano y cuyo accionista principal es Mercuria Energy, una de las más grandes firmas de compra y venta de materias primas del mundo.

Techint está totalmente integrado en Vaca Muerta. Participa en la producción de petróleo y gas, en la construcción de ductos y en una empresa que gestiona el transporte hidrocarburífero.

En sociedad con SACDE, de Marcelo Mindlin, construyó el oleoducto para el consorcio petrolero —que integra Tecpetrol— Vaca Muerta Oil Sur (VMOS); ese ducto va a permitir evacuar petróleo para la exportación desde las costas de Río Negro.

También Techint, a través de sus empresas SIAT/Tenaris, fabricó y proveyó los tubos de acero para ese oleoducto. Es el proveedor de los caños y el constructor del proyecto Oleoducto Duplicar Norte, de 209 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro desde Puesto Hernández, en Neuquén, hasta la terminal cabecera de Allen, en Río Negro, con una inversión de u$s 400 millones.

Tecpetrol, además, participa en el consorcio Oldelval, la empresa concesionaria de oleoductos que tiene como accionista mayoritario a YPF y la integran Pluspetrol, Chevron, Pampa Energía y PAE.

Ahora Tecpetrol avanza con la mayor inversión de su historia: son u$s 6400 millones para poner en producción el yacimiento Los Toldos II Este, que es el primero de petróleo de la compañía, cuyo centro en Vaca Muerta es la producción de gas no convencional en el área Fortín de Piedra.